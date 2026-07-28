El autoproclamado «club más grande del mundo» se esfuerza por fichar a los mejores jugadores del mundo: esa ha sido desde hace años la forma de entenderse a sí mismo en el Real Madrid. Que los blancos lleven varias semanas siendo vinculados con Rodri, del Manchester City, no es por ello una gran sorpresa, al fin y al cabo el director del mediocampo fue elegido mejor jugador del torneo tras el triunfo de España en el Mundial. Como muy tarde con ese galardón, el Real se vio obligado a ocuparse del asunto. Pero no está dicho que el fichaje del jugador de 30 años sea realmente una buena idea para los madrileños.

Que Rodri esté ahora mismo en la órbita del Real, junto a dos estrellas de la Bundesliga como Michael Olise (Bayern Múnich) o Yan Diomande (RB Leipzig), tiene en gran parte, una vez más, que ver con el presidente Florentino Pérez: a principios de junio aún había librado una intensa campaña electoral con su rival Enrique Riquelme, al término de la cual fue ratificado con claridad en el cargo. A lo grande, había anunciado a los aficionados y socios del club un megafichaje para el verano; quería presentar una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella.

«La oferta es para un jugador del calibre de Cristiano Ronaldo o Kaká», proclamó Pérez, pero al final hubo bastante menos desborde, fantasía y peligro de gol: Julian Alvarez debía llegar por esa cantidad desde el Atlético de Madrid, pero el vecino de la ciudad rechazó de forma tajante y rápida la oferta de los blancos, tal vez ni siquiera demasiado seria. Después sí hubo bastante movimiento en el mercado de fichajes del Real, pero no estuvo ese gran golpe que, tras dos años sin títulos, hiciera soñar a los aficionados con tiempos dorados. Primero regresó el exentrenador Jose Mourinho, que durante su etapa en el Santiago Bernabéu también ganó títulos, pero que en el duelo eterno con el FC Barcelona de Pep Guardiola salió casi siempre perdiendo.

El Real, por ahora sin golpe de efecto en el mercado

Con Marc Cucurella (Chelsea) y Denzel Dumfries (Inter de Milán), el Real incorporó por un total de 75 millones de euros a dos laterales; con Ibrahima Konate (Liverpool), libre, a otro defensa más. Por Bernardo Silva (Manchester City), que con 31 años es incluso mayor que Rodri, llegó otro jugador experimentado también a coste cero. Sin embargo, el anunciado golpe de efecto en el mercado no se produjo, y Rodri, naturalmente, sí podría proporcionarlo con un cambio de aires.

La calidad futbolística que Rodri sigue teniendo incluso después de una rotura del ligamento cruzado sufrida en 2024, y que volvió a demostrar de forma impresionante en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, es por supuesto un argumento a favor de que el Real deba ir a por él si sale al mercado. Según información de Sky Sport, en el City tiene sobre la mesa una oferta para ampliar su contrato, que expira en 2027, pero hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo con los skyblues. Ese mismo informe señala al mismo tiempo una oferta del Real para que Rodri firme con los blancos hasta 2030. En estos momentos se estaría preparando una propuesta de entre 50 y 60 millones de euros.

Getty Images

Sin embargo, también hay otras informaciones que niegan precisamente ese interés del Real. El diario deportivo español AS cita fuentes internas del club, que han señalado que el supuesto interés por Rodri solo está relacionado con el éxito de España en el Mundial. Si llegara a Madrid como timón en el centro del campo, una figura que el Real había echado dolorosamente de menos tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, la idea de juego del nuevo técnico Mourinho quedaría completamente patas arriba.

Con Rodri se obtiene un fútbol de posesión en el que el jugador de 30 años dicta cuándo hay que acelerar el juego o bajarle el ritmo, y en el que cada ataque arranca desde él. Sin embargo, ya desde la etapa iniciada con Carlo Ancelotti, el Real se había convertido últimamente en un equipo que no tenía problema en cederle el balón al rival y apostar por transiciones con los veloces Vinicius Junior y Kylian Mbappe.

Maresca, sobre la baja de Rodri: «Tiene que descansar y recuperarse»

Si Rodri encaja realmente en el entrenador del Real y en su estilo de juego es, por tanto, una gran pregunta. Si los 100 millones de euros de traspaso que se han puesto sobre la mesa no son demasiado por un jugador de 30 años, otra. En cualquier caso, este verano Rodri dio la impresión de que aún tiene varios buenos años por delante y de que el precio estaría justificado. Y el propio Rodri, pese a su pasado en el Atlético de Madrid, dejó entrever una y otra vez que estaría dispuesto a jugar para los blancos.

«Que haya jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real. Hay otros jugadores que han seguido ese camino», dejó saber en primavera de forma elocuente, desatando con ello las primeras especulaciones sobre el regreso del director del mediocampo a la capital española.

Sin embargo, la semana pasada llegó la noticia de su club de que tendría que someterse de inmediato a una operación de espalda y que, por ahora, estará de baja por tiempo indefinido. «Le operan el lunes. Luego necesita vacaciones, tiene que descansar y recuperarse. Y después volverá con nosotros», explicó el técnico del City, Maresca. El martes, los skyblues informaron del éxito de la intervención. «Todos en el club le desean una pronta recuperación», escribió la entidad en un comunicado.

Pero no está dicho que realmente vuelva a Mánchester. Junto al Real, también el Paris Saint-Germain, según RMC, estaría ya tras la pista de Rodri, operación de espalda o no, aunque el centro del campo de los franceses está excelentemente cubierto con Vitinha, Fabian Ruiz y Joao Neves. Los dos títulos consecutivos de la Champions League hablan por sí solos.

Rodri, por su parte, preferiría regresar a España después de siete años en Inglaterra, por lo que convencerle para un traspaso probablemente no supondría un gran obstáculo. Y también en su club, al parecer, cada vez se sienten más cómodos con la idea de su salida. Después de que, según informaciones de prensa, el ManCity se cerrara inicialmente en banda y no quisiera colaborar en una operación, ahora las posturas parecen haberse suavizado, según Marca. Allí se afirma que «el club inglés, que tiene el mayor respeto por el jugador, aceptará su salida si esa es su decisión».

En cualquier caso, Florentino Pérez es conocido por ser muy convincente en lo económico cuando quiere conseguir algo. Y, al fin y al cabo, hizo una promesa a los aficionados del Real que le encantaría cumplir.