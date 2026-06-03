El miércoles por la mañana, Dani Ceballos publicó una foto en Instagram con la canción «Todo es Mentira».

El martes por la noche, Matteo Moretto, de MARCA, adelantó que Ceballos estaba a punto de fichar por el Ajax.

Al día siguiente, Fabrizio Romano matizó la información: el Ajax negocia con el Real Madrid.

ESPN añadió que el Ajax ya tiene un acuerdo con el Real Madrid y pagaría seis millones de euros por el centrocampista de 29 años.

A las 10:00, Moretto añadió que hay un acuerdo de principio entre Ajax y Real Madrid y solo faltan “detalles con el jugador”.

El propio Ceballos publicó una foto con el mensaje «todo es mentira», aunque se desconoce si alude a este culebrón o a las recientes acusaciones que lo señalan como «el topo» del Real Madrid.

Se rumorea que filtró detalles sobre la actitud de Kylian Mbappé y las disputas entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, así como entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.