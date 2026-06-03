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Bart DHanis

Traducido por

Ceballos responde con total claridad a las noticias sobre el traspaso del Ajax con solo tres palabras

Fichajes
Ajax

El miércoles por la mañana, Dani Ceballos publicó una foto en Instagram con la canción «Todo es Mentira».

El martes por la noche, Matteo Moretto, de MARCA, adelantó que Ceballos estaba a punto de fichar por el Ajax.

Al día siguiente, Fabrizio Romano matizó la información: el Ajax negocia con el Real Madrid.

ESPN añadió que el Ajax ya tiene un acuerdo con el Real Madrid y pagaría seis millones de euros por el centrocampista de 29 años.

A las 10:00, Moretto añadió que hay un acuerdo de principio entre Ajax y Real Madrid y solo faltan “detalles con el jugador”.

El propio Ceballos publicó una foto con el mensaje «todo es mentira», aunque se desconoce si alude a este culebrón o a las recientes acusaciones que lo señalan como «el topo» del Real Madrid.

Se rumorea que filtró detalles sobre la actitud de Kylian Mbappé y las disputas entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, así como entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.

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