Ceballos: "He hablado claro con Zidane, no quiero estar otro año sin jugar"

El centrocampista es uno de los jugadores que podría dejar el conjunto merengue aunque antes disputará la Eurocopa Sub-21.

Dani Ceballos es uno de los jugadores que podría abandonar el este verano pero el jugador de Utrera tiene claro que quiere triunfar como merengue aunque no quiere estar un tercer año jugando poco.

“Estoy feliz en Madrid, quiero triunfar en el mejor club del mundo. Zidane me ha hablado muy claro, no puedo desvelar nada porque es privado”, comentó en una entrevista en la Cadena Cope.

No obstante, el ex del Real ha admitido que no se plantea pasar otro año prácticamente en el ostracismo como en sus dos primeros cursos en el conjunto merengue: “No soportaría un tercer año sin jugar, me da igual donde pero quiero jugar”.

Antes de resolver su futuro en el conjunto blanco, Ceballos disputará el Europeo Sub-21 con la Selección Española y su objetivo es muy ambicioso: "Nuestro objetivo es ganar el Europeo, con este equipo no podemos aspirar a menos”.