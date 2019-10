Charles Aránguiz y la crisis en Chile: "No le creo a la policía; al Presidente se le escapó de las manos"

El volante de La Roja criticó abiertamente al Gobierno en el manejo del estallido social. "Si estuviera allá, estaría protestando y luchando", dijo.

En una extensa entrevista concedida a Radio Cooperativa, el volante del y la Selección chilena Charles Aránguiz opinó en torno al estallido social que se ha gatillado a lo largo del país, mostrándose plenamente a favor de las protestas y realizando un duro emplazamiento a las Fuerzas de Orden y al Gobierno de Sebastián Piñera.

"Es muy grave lo que ha pasado con los carabineros y militares en las calles. Al Presidente se le escapó de las manos el tema, esto iba a explotar. Si estuviera en mi casa estaría marchando y luchando junto a mi gente, con todos. Mi familia y mis amigos están protestando. Ver todo lo que acumula en las poblaciones es duro. Lo viví y lo vivo de cerca. Tienen todo mi apoyo", declaró el mediocampista desde .

Además, el ex Universidad de expresó que “no estoy a favor de la violencia ni los saqueos, pero hoy hay cámaras por todos lados. No te puedes tirar ni un peo tranquilo (sic). Todo esto de los saqueos es muy raro, vez policías metidos ahí. No es creíble lo que habla la policía ni los milicos. Yo no les creo nada”, lanzó.

El artículo sigue a continuación

Del mismo modo, remarcó que “el fútbol me dio para construir un futuro, pero yo estoy en el barrio y sé que la gente no llega. Ahora que estalló todo, yo estoy con la gente. Todo Chile se moviliza y ahora es donde más tienen que empujar. No pueden retroceder, a pesar de los abusos policiales, y tienen que seguir empujando”.

Asimismo, el Príncipe criticó abiertamente a las autoridades respecto a las constantes alzas en los diferentes servicios. “No se ponen en el lugar de la gente. El Tag, las micros, el metro, son vías que ocupa la gente para trabajar y si cada mes subes más los precios, después cómo comen, cómo pagan la educación de los niños”. “Los escolares tuvieron los huevos para empezar esto y se empezaron a unir personas desde todas partes a marchar por lo que ha pasado últimamente”.

Finalmente, se refirió al duelo entre La Roja y Bolivia, el próximo 15 de noviembre. Esto, luego de las palabras de César Salinas, presidente de la Federación Boliviana, quien afirmó que si la situación no se normaliza, se podría evaluar una postergación. "Viendo la situación, hay que suspender cualquier tipo de evento. Porque somos todos parte de esto, y en mi opinión, no se debería jugar nada", cerró.