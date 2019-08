Cazal, feliz por su buena racha con Cobán Imperial

El paraguayo lleva tres goles con los Príncipes Azules.

Cobán Imperial es el equipo del momento en el Apertura 2019 de la Liga Nacional, donde marcha puntero con puntaje perfecto. Y uno de los grandes responsables de ello es el paraguayo Lauro Cazal, quien acumula tres goles que lo mantienen en lo más alto de la tabla de goleo junto a Carlos Kamiani.

"Gracias a Dios se me están dando las anotaciones, pero el esfuerzo es de todos los compañeros, que en cada juego no se da por perdido ningún balón, esperamos continuar con este paso y así no separarnos del primer lugar”, dijo el paraguayo, la principal figura de los cobaneros en este arranque de torneo.

Pese al buen momento de Cobán Imperial, Cazal considera que no es momento para relajarse: “Trabajamos duro desde la pretemporada para esto, pero estamos tranquilos, esto apenas está comenzando, no hemos ganado nada y lo importante es no quitar la vista del objetivo”.