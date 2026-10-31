Cazagigantes: el Brighton fulmina al City y enciende la cumbre entre Liverpool y Arsenal

El Manchester City cayó en su propio estadio y ante su afición frente a su invitado, el Brighton, por un gol a cero, la noche del sábado, en el Etihad Stadium, en la novena jornada de la Premier League.

El único gol del encuentro llevó la firma del jugador sueco de ascendencia tunecina, Yasin Ayari, en el minuto 11.

Los jugadores del Manchester City no pudieron romper la solidez defensiva del Brighton a lo largo de los 90 minutos, por lo que el conjunto celeste perdió su segundo partido consecutivo en la Premier League.

Por su parte, el Brighton logró vengarse del Manchester City, que había eliminado al equipo de la Copa de la Liga inglesa el pasado miércoles, en los penales por 4-3.

El Manchester City se quedó estancado en 21 puntos como líder de la Premier League, y se ve amenazado con perder el primer puesto a favor del Arsenal, que cuenta con el mismo número de puntos y se prepara para enfrentarse al Liverpool mañana domingo.

Mientras tanto, el Brighton elevó su cuenta a 19 puntos en el tercer puesto de la clasificación de la Premier League.