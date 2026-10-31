¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Cazagigantes: el Brighton fulmina al City y enciende la cumbre entre Liverpool y Arsenal

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
Arsenal
Inglaterra
Túnez
Cobertura total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Emite en exclusiva los 380 partidos de la temporada de la Premier League en directo y bajo demanda en España.

✅ El paquete de fútbol agrupa la liga inglesa con competiciones de primer nivel como la Serie A, la Bundesliga y cinco partidos semanales de LaLiga.

✅ Opera íntegramente a través de internet en televisores inteligentes, consolas y dispositivos móviles, sin necesidad de instalación de antenas o decodificadores.

Mensual desde19,99 €
Partido destacado
Movistar dark

Movistar+

✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés.

✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora.

✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno.

Mensual desde9,99 €

El Manchester City cayó en su propio estadio y ante su afición frente a su invitado, el Brighton, por un gol a cero, la noche del sábado, en el Etihad Stadium, en la novena jornada de la Premier League.

El único gol del encuentro llevó la firma del jugador sueco de ascendencia tunecina, Yasin Ayari, en el minuto 11.

Los jugadores del Manchester City no pudieron romper la solidez defensiva del Brighton a lo largo de los 90 minutos, por lo que el conjunto celeste perdió su segundo partido consecutivo en la Premier League.

Por su parte, el Brighton logró vengarse del Manchester City, que había eliminado al equipo de la Copa de la Liga inglesa el pasado miércoles, en los penales por 4-3.

El Manchester City se quedó estancado en 21 puntos como líder de la Premier League, y se ve amenazado con perder el primer puesto a favor del Arsenal, que cuenta con el mismo número de puntos y se prepara para enfrentarse al Liverpool mañana domingo.

Mientras tanto, el Brighton elevó su cuenta a 19 puntos en el tercer puesto de la clasificación de la Premier League.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google