Cavani y Hugo Duro

Héctor Gómez reflexiona acerca de los delanteros del Valencia CF

Hace unos días debatía con un buen amigo la importancia que tendrá Edinson Cavani en este final de temporada en el Valencia CF, para poder salvar la categoría y que el equipo de Mestalla siga jugando la próxima temporada en Primera. Mi amigo me decía que con Cavani "nos la habían colado" y que el uruguayo había venido lesionado y ya sin las condiciones necesarias para la élite. En su opinión, Hugo Duro tiene que ser el delantero titular lo que resta de temporada porque según él, aunque no marca goles, pelea cada balón y eso es lo que necesitamos ahora.





Yo discrepaba y le argumentaba que, siendo indiscutible que Cavani ha venido en la parte final de su carrera, y que su lesión muscular le ha alejado casi mes y medio, ahora debe ser clave porque en los partidos en los que pudo rendir, fue efectivo y demostró que con poco es capaz de hacer goles. No seré yo quien debata con nadie que Cavani no es el de hace unos años, porque si así fuera no estaría en el Valencia CF. Pero cuando hay gente que dice que el fichaje es un fracaso absoluto y que Hugo Duro debe jugar, yo les recuerdo que por el madrileño se pagaron cuatro millones de euros el pasado verano y que Cavani vino gratis y rebajando su salario por 10 respeto al United y percibiendo en dos años lo que la Real Sociedad le ofrecía en uno.





Los números no engañan y pese a todo el uruguayo ha firmado siete goles, dos en Copa y cinco en Liga, en 974 minutos de juego, con catorce titularidades en Liga y Duro ha hecho uno en Liga y otro en Copa en 965 minutos ligueros con 9 titularidades. Es decir, en Liga, han jugado casi lo mismo pero el uruguayo estuvo más acertado. De hecho, cuando Cavani pudo jugar con continuidad hizo goles y el madrileño lleva seis partidos seguidos como titular y no está acertando de cara a la portería rival.





No escribo estas líneas para señalar a Hugo Duro, que me parece un chaval honrado y que en esta tesitura en la que está el club va a ser un jugador que va apoyar seguro porque pelea cada pelota y eso va a sumar seguro. Ahora bien, en lo que queda de temporada y si el físico le respeta, creo que no debería haber ninguna duda de quien es el delantero que debería jugar titular si se juega con una única referencia ofensiva. Por veteranía, de la que el equipo adolece en grandes dosis, por calidad y porque si las tiene en el área no las va a fallar, el delantero titular del Valencia CF debe ser Cavani.

Ahora lo primero es salvarse, sin duda. En verano ya veremos donde está cada uno y seguramente habrá que revisar todas las posiciones de la plantilla. De hecho, aunque Cavani está muy feliz en la ciudad, es posible que se replantee sus opciones porque siempre ha tenido la ilusión de cerrar su carrera en Sudamérica y esa puerta segura que se volverá a abrir. Pero mientras esté aquí, Cavani debe ser importante en un Valencia de mínimos.

Héctor Gómez / 'Tribuna Deportiva'