Cavani aún no ha dicho su última palabra y esperará al Atlético de Madrid

Se niega a extender contrato con el PSG, queda libre el 30 de junio y el Atlético de Madrid sigue siendo su primera opción

Aún no se ha dicho la última palabra en el futuro de Edinson Cavani. Más bien, al contrario. El uruguayo, que ya había anunciado que después de este curso no seguiría en el , ahora ha dado un paso más en su intención de no seguir ne el club parisino, negándose a extender su contrato más allá de esa fecha, porque el PSG quería que pudiera disputar el partido de cuartos de final de , que se tendrá que jugar en agosto. Según ha podido saber Goal, Cavani se he negado a ampliar su contrato por unos días y no jugará en la Liga de Campeones.

Edinson Cavani se niega a extender su contrato con el PSG

La noticia ha sentado como una "bomba" en el vestuario parisino y bastante peor en la cúpula del club, ya que por ejemplo jugadores como Thiago Silva - que tampoco seguirá en el club- o Kurzawa sí han extendido contrato para jugar Champions. ¿Por qué? Al charrúa le molestó mucho la postura del club galo cuando el trató de negociar su fichaje en la pasada ventana de transferencias. Cavani solicitó varias veces a la dirección deportiva del club de París que cediese, porque prefería irse para jugar a las órdenes del Cholo Simeone. El PSG se negó en redondo y a Cavani le irritó esa postura inflexible. Ahora, Cavani no está dispuesto a ceder y está pagando al PSG con la misma moneda, Está dolido y no le importa no jugar Champions.

A partir del 30 de junio, el Atleti es la primera opción de Cavani

¿Y ahora, qué? Pues Edinson Cavani sigue teniendo bastantes ofertas sobre la mesa. En los últimos días se la ha vincuilado con el Newcastle, también se ha especulado con el posible interés del Inter y desde hace tiempo, se le vincula con el Inter de Miami de David Beckham, un equipo de la que ha sondeado su fichaje. No obstante, la opción que más sigue gustando a Cavani es la del Atlético de Madrid. Sabe que su fichaje se ha frustrado en varias ocasiones, pero la opción que más le seduce es jugar en el Atleti, porque valora la insistencia de Simeone. Eso no ha cambiado.Ni siquiera tras aquellas palabras del presidente Enrique Cerezo, que no gustaron nada en el clan Cavani. Para Edinson, el Cholo es su primera opción.

Atleti-Cavani, aún no se ha dicho la última palabra

Ambas partes, tanto Atlético de Madrid como Cavani, tendrán que darse un margen de espera para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, En el Atleti no pueden mover ficha con Cavani hasta que no consigan, matemáticamente, el objetivo de disputar la próxima Champions, algo clave para la economía rojiblanca. Si eso no pasa, será imposible ficharle. Pero si eso sucede, Cavani sería posible. El salario del delantero sería un gran obstáculo, porque percibe unos 10 millones anuales en París, pero el club colchonero tendría tres grandes bazas para poder ficharle: es el club que más gusta al jugador, llegaría como agente libre y además, estaría dispuesto a firmarle un contrato de tres años. En la "historia de amor" entre el Atleti y Cavani, aún no se ha dicho la última palabra.