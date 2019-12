Cavallini, Pulido y los goleadores que la MLS le ha 'robado' a la Liga MX

Para la próxima temporada, dos artilleros en el futbol mexicano vivirán el ‘sueño americano’ en los Estados Unidos.

Luego de destacar en la Liga MX, muchos de los delanteros toman diferentes caminos, entre ellos los de extender el vínculo contractual o conseguir un mejor contrato en la .

Partir al futbol de los implica un mayor beneficio económico, más allá del nivel deportivo, tomando en cuenta que es únicamente una temporada y no existe la competitividad esperada.

Luego de un Apertura 2019 en el que aportaron una importante cantidad de goles a sus clubes, Alan Pulido dejó y Lucas Cavallini al para jugar en la de la Unión Americana.

Pero no es el único caso pues en el pasado también los mejores goleadores se han decantado por el tema económico, por encima del futbol que pudieran disputar, mismo que no los tiene como la liga top de la Concacaf.

En Goal te presentamos los romperredes que le han sido arrebatados a la Liga MX.

ALAN PULIDO

Tras haber conseguido el título de goleo con Chivas, Pulido Izaguirre anunció que su futuro estaba en los Estados Unidos dado que había cumplido todas sus metas con el Rebaño. Luego de semanas de negociaciones, firmó contrato con el bajo la calidad de jugador franquicia. En el último torneo alcanzó doce anotaciones.

LUCAS CAVALLINI

El delantero canadiense no tuvo un segundo semestre para destacar, donde anotó cuatro goles en dieciocho partidos aunque su capacidad tanteadora no se puede poner en tela de juicio. La directiva del Puebla optó por no venderlo al de Guadalajara y lo transfirió de manera definitiva al .

BRIAN FERNÁNDEZ

En su paso por , Brian marcó 18 goles con el , equipo que lo puso en el mapa como una de las joyas a negociar en régimenes de transferencias, aunque poco duró su estadía en el balompié nacional pues fue vendido el pasado mes de mayo al . Hoy no tiene equipo.

RAÚL RUIDÍAZ

Ruidíaz viene de ser campeón de la MLS con . En la destacó con Monarcas , siendo pieza clave para lograr la permanencia en Primera División. Entre 2016 y 2018 anotó 41 goles.

GUSTAVO BOU

La Pantera fue vendido por de Tijuana al . En México marcó 21 goles, donde sedujo a clubes como América y , aunque su futuro estaba destinado en la Unión Americana.

DARWIN QUINTERO

Quintero Villlaba fue vendido por América al Minessota United en marzo del 2018, equipo que lo transfirió al . En la Liga MX anotó 108 goles entre el conjunto azulcrema y , del 2009 al 2018.