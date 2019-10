Cavallini reconoció que sueña con jugar en el América

El delantero de Puebla espera dar el salto a las Águilas para el torneo Clausura 2020.

Lucas Cavallini es la principal figura de Puebla y con sus grandes actuaciones despertó el interés de varios clubes. Es por eso que el delantero tiene altas expectativas de cara al Clausura 2020, donde espera jugar en un equipo de la talla del América.

"Me encantaría jugar en el América, si no lo consigo, en otro grande de como Tigres o Monterrey, tengo opciones del extranjero también. De Cruz Azul ya no creo que se dé un acercamiento", dijo Cavallini en declaraciones que recoge EFE.

El canadiense reconoció que desde el América es mucho más fácil dar el salto al futbol europeo y esa es la razón por la que sueña con dar el salto a las Águilas, destacando los casos recientes de los jugadores que se fueron a Europa en el mercado de pases.

"Es más fácil salir al futbol de Europa desde un equipo grande, mediático y llamativo que de uno pequeño. De América se acaban de ir dos jugadores al Porto, Agustín Marchesín y el colombiano Matheus Uribe, me gusta porque es un equipo ganador y tiene un proyecto más estable que por ejemplo", concluyó.