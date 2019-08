Cavallini acusa a Cruz Azul de echarse para atrás en su contratación

El también argentino-uruguayo sonaba con fuerza para ser el nuevo '9' del elenco de Pedro Caixinha.

ya tiene prácticamente hecho al delantero con el que cierra a su plantel para el torneo Apertura 2019 de la : Brayan Angulo. Pero para ello, el cuadro Celeste tuvo que desechar antes a uno que parecía firmado. Se trata de Lucas Cavallini, del , que dio su versión de los hechos y dio a entender que ellos se retractaron.

"Un día me llamó mi agente. Me dijo que todo estaba acordado. Pidieron una oferta por escrito a mi representante, le mandó los números exactos. Nunca pedí más, ni menos. Fue una cantidad exacta y al otro día, me entrené normal, esperaba que se concretara, pero pasaron los días y nada: a mi representante no le respondían", reveló en conversación con La Última Palabra de Fox Sports.

"Pasaron semanas y nunca me habló nadie. Nunca mandaron una oferta formal al equipo, ni a mí, ni a mi agente. La última semana antes del inicio de Liga MX, mi representante dijo que estaba en la capital encontrándose con Peláez y Billy Álvarez (dueño de la Máquina). Le mencionaron que era tarde y no había acuerdo entre clubes, fue algo raro", añadió.

Al final el canadiense se quedó en la Franja para este semestre y ya debutó en Liga, lo que imposibilita su transferencia a cualquier conjunto del balompié nacional. En cambio, los de La Noria optaron por el atacante ecuatoriano de 23 años proveniente del Emelec.