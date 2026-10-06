Cautela y expectación tras cuatro meses de ausencia: el Barcelona da la bienvenida a su estrella

La sesión de entrenamiento del Barcelona de este martes trajo una noticia positiva después de que la estrella neerlandesa Frenkie de Jong regresara a los entrenamientos con el grupo.

El regreso del centrocampista neerlandés al grupo representa un paso importante en su camino de recuperación de la lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante los últimos meses.

La cuenta oficial del Barcelona en Instagram dio la bienvenida al regreso de De Jong y escribió: "¡Frenkie vuelve a los entrenamientos! ¡Vuelve a participar en los entrenamientos con el grupo! Bienvenido de nuevo, Frenkie de Jong".









De Jong había sufrido una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el Mundial 2026 y optó por un tratamiento conservador sin recurrir a la cirugía.

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El proceso de recuperación fue largo y gradual, ya que el jugador realizó entrenamientos individuales ayer lunes, antes de que su estado le permitiera volver al trabajo en grupo hoy.

El regreso de De Jong constituye una noticia especialmente positiva para el entrenador Hansi Flick, pero su incorporación a los entrenamientos con el grupo no significa que ya esté listo para disputar partidos.

El Barcelona quiere evitar cualquier riesgo tras la lesión que mantuvo al jugador alejado de los terrenos de juego durante casi cuatro meses, por lo que seguirá manejando con cautela su proceso de regreso.

El regreso de Karim Adeyemi

Karim Adeyemi también regresó a los entrenamientos del Barcelona después de concluir su participación con la selección de Alemania durante el parón internacional. El jugador fue titular en los dos partidos de Alemania ante los Países Bajos y Grecia, y jugó en ambos por la banda derecha.

Adeyemi disputó 80 minutos ante los Países Bajos y dio una asistencia de gol en un partido que terminó con empate 1-1, antes de participar durante 76 minutos ante Grecia. Con el Barcelona, el jugador fue titular en tres partidos, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias.