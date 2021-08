Católica se sacude de los problemas internos con su versión goleadora

Después de la semana más convulsionada, con clásico perdido y peleas en los entrenamientos, la UC metió 4 en una guerra de goles.

Contra una La Serena colapsada en lo defensivo, Universidad Católica la superó 4-3 en San Carlos para dormir primera del campeonato junto a la U y Calera y resistirse a profundizar sus heridas por la derrota en el Clásico Universitario, que le sabe fresca. Encima Fernando Zampedri calificó de completamente falsa la pelea con Diego Poyet. "Soy jugador de fútbol y no boxeador", le aclaró al TNT, después de una noche feliz por el doblete y regreso a las alegrías". "Lo negativo vende más que lo positivo", avisó Gus el jueves.

Hizo goles para todos los gustos la Franja tricampeona. Eso sí, primero sufrió por la creatividad de Matías Fernández con Humberto Suazo, quienes en espacios reducidos le construyeron la jugada del 1-0 a Jimmy Martínez, de feroz zurda. Pero La Serena desde un comienzo evidenció dramas atrás porque además de la salida de Lucas Fasson al Athletico Paranaense perdió en el primer minuto a Facundo Agüero por una lesión muscular.

De que hubo problemas en la precordillera entre semana, no hay dudas. Con Paulucci como principal voz desde el banco por la expulsión de Gus Poyet, que lo vio desde una cabina de radio con cuatro litros de agua mineral, Diego Valencia lo empató de volea y con un pase al espacio encontró al 9, una apuesta segura e infalible. Todo en 3 minutos para el seleccionado de Copa América. La dupla Vicente Durán (lateral) y Enzo Ferrario no evitó un sinfín de ocasiones del dueño de casa. Según Paulucci, "acá no hay que descomprimir nada, hay que trabajar".

Marcelino dejó parado a Zacarías López con un tiro libre de 18 metros al ángulo, el Chapa Fuenzalida cumplió con un pase gol a Zampedri, que le pasó por encima a Ferrario antes de batir a Pérez, y con la goleada en mano la UC se enredó pasando a línea de 3 y rotando a la mitad de la escuadra titular. Serena descontó con Munder, la octava asistencia de Chupete en el torneo y una dupla Richard Paredes - Jimmy Martínez enfocada en destrabar el cerrojo. Sale a flote la Católica y en el CAP sin su mejor carta frente a los arcos rivales -por suspensión- defenderá su lugar en la vanguardia.