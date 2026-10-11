El FC Utrecht sumó el domingo ante el Willem II (3-1) su segunda victoria de la temporada en la Vriendenloterij Eredivisie. Yoann Cathline fue el gran protagonista con dos grandes goles. El Willem II sigue sin conocer la victoria después de ocho jornadas.

El equipo local dominó la primera parte, con Cathline y Arthur Zagré especialmente activos. El Willem II se dedicó sobre todo a defender y agradeció llegar al descanso con el marcador 0-0.

El FC Utrecht rompió el empate pocos minutos después del descanso. Cathline recortó hacia el centro y disparó al rincón derecho. El alivio fue enorme en De Galgenwaard, donde la afición no había tenido muchas alegrías esta temporada.

La euforia por el primer gol duró poco: Jaden Slory, cedido por el Feyenoord, encontró el ángulo inferior izquierdo al cumplirse una hora de juego. Después surgió la preocupación por Zagré, que sufrió una lesión y fue sustituido por decisión de Anthony Correia.

Mientras tanto, el tiempo pasaba bajo la lluvia en Utrecht y los aficionados locales empezaban a mostrar cada vez más su descontento. Cathline los tranquilizó con un potentísimo disparo a la escuadra izquierda cuando quedaba un cuarto de hora.

El Willem II tuvo que emplearse a fondo para evitar otra derrota. Devin Haen lo intentó de cabeza, pero el remate del delantero fue bloqueado. La segunda victoria del Utrecht en esta campaña estaba cada vez más cerca.

El equipo de Correia resistió, vio cómo el suplente Ángel Alarcón también marcaba y ha logrado acercarse a la zona media de la Eredivisie. El Willem II es colista, con seis derrotas en sus primeros ocho partidos. La preocupación, por tanto, es grande en Tilburg.