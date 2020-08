Castro: "La Europa League es el torneo del Sevilla y el equipo se transforma"

El presidente del Sevilla ha analizado como afrontan la fase final del torneo continental para buscar su sexto título en la competición.

El vive horas de ilusión. El club de Nervión ya está en para disputar la fase final de la UEFA y el presidente, José Castro, ha analizado cómo afrontan el duelo ante la de este jueves, el primer peaje en el camino al ansiado sexto título.

"Sólo puedo tener buenas sensaciones. La Europa League es nuestro torneo y el equipo se transforma. Sólo tenemos motivos para estar contentos porque hemos cumplido el objetivo en de estar en . Es difícil, es complicado pero vamos a intentar ir por ella con todas nuestras fuerzas. El equipo se ha venido después de la pandemia y no ha perdido ningún partido", explicó.

Qué le transmite el vestuario: "Ilusión, muchas ganas de conseguir algo importante. Lo que se transmite es alegría deportiva y escucha scomentarios como el de Jordán que decía que han entrenado como bestias. Esa es la ambición del Sevilla en todas las competiciones pero más aún en esta. La plantilla transmite ilusión, ganas y coraje. El resultado será el que sea pero aquí estamos con opciones".

El positivo de Gudelj: "Ojalá que podamos dedicarle muchas cosas de aquí a dos semanas y media. El protocolo ha sido estricto tras terminar LaLiga pero son cosas que pasan. Es una pena porque Gudelj estaba en un gran momento y vamos a seguir con el protocolo para que no haya más casos. Le mandamos un abrazo".

Formato: "Es más factible porque son menos partidos pero igual lo piensan los rivales. El césped dará y quitará razones".

Una situación rara por la pandemia: "Estamos haciendo el protocolo de forma exacta para estar preparados. El virus es el virus y a veces ocurre. Lo normal sería estar aquí con muchos aficionados del Sevilla para que ayuden al equipo pero hay que adaptarse"

Cómo afecta haber entrenado menos: "Nos habría gustado jugar en cuanto acabamos LaLiga pero no ponemos pretextos, queremos trabajo. Queremos ganar y es una oportunidad inmejorable".

Qué supondría ganar la Europa League por sexta vez para el presidente: " Sería igual que para cualquier sevillista, soy sevillista antes que presidente. Siempre digo que el título más importante fue el de Eindovhen y ahí no era presidente, sólo soy un sevillista más y siempre lo demuestro"

Los movimientos de Del Nido para volver a ser presidente: "Ni me ocupa ni me preocupa, sólo me ocupa el Sevilla Fútbol Club en esta eliminatoria para conseguir cosas importantes. Lo importante es el equipo y conseguir objetivos que queden para la historia".

Lopetegui: "La verdad es que cuando llegó el míster había muchos que entendían que no era la persona idónea. Este entrenador es de nuestra idiosincrasia, no tiene dobleces y es un trabajador. Es un líder dentro de la plantilla, lo respetan todos los jugadores y cuando no hay ruído en los campos vemos cómo dirige desde fuera del campo. Ojalá siga así y esté con nosotros muchos años para conseguir objetivos importantes".