Castagnini, director deportivo del Frosinone: «Raimondo, Palmisani y Kvernadze: con Clara Vista en enero tenemos la fuerza para retenerlos a todos»

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Renzo Castagnini, director deportivo del Frosinone, habla de la extraordinaria temporada del equipo de Massimiliano Alvini y de las joyas del conjunto de la Ciociaria, también de cara al mercado de fichajes: Raimondo, Kvernadze y Palmisani.

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Entrevistado por Radio Sportiva el día de su 70.º cumpleaños, Renzo Castagnini, director deportivo del Frosinone, afirma: «Los resultados obtenidos hasta ahora son inesperados, pero el camino es largo y difícil. El comienzo ha sido bueno, pero todavía estamos cuesta arriba. Confiábamos en el equipo del año pasado; logramos un ascenso importante y solo perdimos tres partidos. Han llegado jugadores de calidad y algunos todavía se están adaptando. Con Clara Vista (el fondo de inversión que ha adquirido el 80 % del club) tenemos recursos y perspectivas».

Sobre Antonio Raimondo, delantero actualmente lesionado que lleva 9 goles en 10 partidos esta temporada entre la Serie A y la Copa Italia: «Lo fichamos después de una temporada sin marcar ningún gol. Creemos en él, pero su impacto ha sido inesperado. Es una pena lo de la lesión, pero lo esperamos».

Sobre el mercado de fichajes de enero: «¿Kvernadze y Palmisani? Despiertan interés, y mucho. Pero creo que todavía es pronto para ellos. Además, creo que en enero mantendremos a todos. Con Clara Vista tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Fichajes? Es difícil mejorar este equipo, hay que tener cuidado. Si se presenta la oportunidad, la aprovecharemos».