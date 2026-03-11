Cassano: «Modric es un espectáculo a cámara lenta, el fútbol italiano es una mierda»

Durante la última entrega de Viva el fútbol, Antonio Cassano habló sobre el derbi del domingo por la noche. Estas fueron sus palabras:





«El centro del campo del Milan arrolló al del Inter. Modric, Rabiot y Fofana hicieron un partido magnífico. Modric gestionó los tiempos a su antojo. Hoy lo ha dicho el New York Times, no yo, que fue un espectáculo a cámara lenta. El Milan mereció ganar. Hizo la primera parte en la que intentó llegar allí, sin crear nada especial, el gol fue una jugada preciosa. El Milan lo mereció.





Pero el New York Times ha dicho que fue un espectáculo a cámara lenta, Modric sigue marcando la diferencia a los 40 años, espero que pueda jugar hasta los 60, amo a Modric, es un jugador fabuloso, pero la liga italiana es un espectáculo indigno, un partido asqueroso. Pero del Milan lo espero, del Inter no».