«Casper Tengstedt ya puede volver a salir del Feyenoord, pero hay un gran obstáculo»

Casper Tengstedt ha entrado en el radar de Seattle Sounders FC. Así lo informa en X el periodista estadounidense Niko Moreno, que sigue de cerca al club de la MLS. Sin embargo, la normativa de la competición estadounidense podría provocar que el delantero siga por ahora en el Feyenoord.

Seattle Sounders no tiene actualmente sitio en la plantilla para un llamado Designated Player. Los clubes de la MLS pueden incorporar como máximo a tres jugadores cuyo salario y coste de traspaso superen el presupuesto.

El salario y el coste del traspaso deben encajar exactamente dentro de las estrictas reglas que aplica la MLS. Además, queda por ver si realmente se alcanza un acuerdo con el Feyenoord por el delantero danés.

Tengstedt fue fichado el verano pasado por seis millones de euros procedente del Benfica. Su primer año en De Kuip no fue un éxito rotundo, en parte por la presencia del máximo goleador de la Eredivisie, Ayase Ueda.

El atacante danés tiene en el Feyenoord un contrato que se extiende hasta el verano de 2029. Se desconoce cómo ve Tengstedt una aventura en Seattle Sounders, octavo clasificado de la Conferencia Oeste de la MLS.

Además, está por ver si el Feyenoord quiere venderlo de nuevo tan pronto. Y es que existe la posibilidad de que Ueda acabe cerrando un traspaso a una gran liga europea en las últimas semanas del mercado estival.