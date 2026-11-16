Caso Negreira: el Barcelona ignora al tribunal y no atiende la petición del Real Madrid

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El caso Negreira se acerca a una de sus fases más delicadas después de que varias informaciones periodísticas revelaran que el Barcelona sigue sin entregar una serie de documentos financieros e informes de auditoría que el Real Madrid pidió incorporar a la investigación judicial. Se trata de un paso que podría tener gran relevancia antes de que se decida el futuro de una causa que persigue al club catalán desde hace años.

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Según informó el portal «Tribuna», el Barcelona todavía no ha entregado los informes financieros y de auditoría que el Real Madrid quiere consultar, pese a que la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó parcialmente la petición del club blanco, después de que la jueza instructora, Alejandra Gil, la rechazara en un primer momento.

El Real Madrid reclama documentos relacionados con la gestión financiera del club catalán entre 2010 y 2021, entre ellos informes elaborados por firmas internacionales de auditoría y consultoría como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Kroll.

El club blanco considera que esta documentación podría arrojar más detalles sobre los pagos que el Barcelona realizó a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. Además, quiere examinar las cuentas del club durante los años posteriores a la salida del dirigente arbitral de su cargo en 2018, para comprobar si hubo otros pagos que se prolongaran más allá de esa fecha.

7,3 millones de euros que incendian el caso

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El origen del caso se remonta a los pagos que el Barcelona efectuó durante muchos años a empresas vinculadas a Negreira y a su hijo Javier, mientras el primero ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol.

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Según las investigaciones y las informaciones publicadas sobre el asunto, esos pagos ascendieron a unos 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, periodo en el que Negreira fue uno de los dirigentes más destacados del estamento arbitral español.

El caso estalló mediáticamente en 2023 y se convirtió rápidamente en una crisis judicial y deportiva que sacudió al fútbol español, después de que las autoridades comenzaran a investigar la naturaleza de la relación económica entre el Barcelona y el dirigente arbitral, así como si los pagos correspondían a servicios reales de asesoramiento o estaban ligados a un intento de influir en el estamento arbitral.

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El Barcelona mantiene su versión, según la cual el dinero se pagó a cambio de informes técnicos y de asesoramiento sobre los árbitros, y sostiene que el club nunca buscó influir en las decisiones arbitrales ni obtener un trato de favor sobre el terreno de juego.

Por su parte, el Real Madrid considera que la naturaleza de la relación entre el club catalán y un dirigente que ocupaba un cargo influyente en el Comité Técnico de Árbitros exige que salgan a la luz todos los detalles financieros vinculados a ella, lo que explica su empeño en ampliar el alcance de la documentación que quiere incorporar a la causa.

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Últimos testimonios antes de la decisión definitiva

Este último episodio llega en un momento en el que la instrucción judicial se encuentra en una fase avanzada, después de que concluyeran las declaraciones de los testigos previstas en la causa.

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Los últimos en declarar fueron Gerard López, exentrenador del Barcelona Atlètic, y Toni Alonso, exdelegado del filial, que abordaron la naturaleza de los informes sobre los árbitros elaborados por Javier Enríquez, hijo de Negreira.

Según recogió el diario «El País», ambos confirmaron la existencia de esos informes. Gerard López, además, defendió su utilidad desde el punto de vista técnico y explicó que contenían información detallada y actualizada sobre los árbitros, algo que le ayudó durante su etapa en el filial, sobre todo porque los partidos de esa competición no contaban con la misma cobertura televisiva que los de los equipos profesionales.

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Estos testimonios tienen una importancia especial porque se produjeron al cierre de las declaraciones previstas, de modo que la documentación financiera solicitada al Barcelona se ha convertido en uno de los principales asuntos pendientes antes de que la jueza Alejandra Gil decida sobre el futuro de la causa.

El Real Madrid se había topado inicialmente con la negativa de la jueza instructora a su petición de acceder a esos informes, pero presentó un recurso con el que logró la aprobación parcial de la Audiencia Provincial de Barcelona, que decidió incorporar los documentos al procedimiento judicial dentro del alcance fijado en su resolución.

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¿Qué le espera al Barcelona?

La importancia de la documentación solicitada no se limita a la revisión de las cifras financieras. El Real Madrid quiere saber si los informes de auditoría incluían observaciones o advertencias sobre los pagos vinculados a las empresas de Negreira, o cualquier otro detalle que ayude a entender la naturaleza de la relación económica entre ambas partes.

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Asimismo, que el periodo solicitado se extienda más allá de 2018 tiene un significado especial, ya que el club blanco quiere asegurarse de que no hubo pagos después de que Negreira dejara su cargo en el Comité Técnico de Árbitros.

No obstante, la posible existencia de observaciones en los informes de auditoría no implica necesariamente que se haya cometido un delito, del mismo modo que el hecho de que los documentos no se hayan entregado hasta ahora no constituye por sí solo una prueba de que el Barcelona haya incurrido en irregularidad alguna.

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El caso sigue en fase de instrucción judicial, mientras el club catalán niega haber cometido ninguna irregularidad y sostiene que los pagos correspondían a servicios de asesoramiento legítimos.

Concluidas las declaraciones de los testigos, la jueza espera recibir la documentación financiera solicitada antes de decidir el siguiente paso: archivar la causa o llevarla a juicio.

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Así, el Barcelona afronta un nuevo capítulo de una crisis que comenzó hace años, mientras el Real Madrid sigue presionando para que salgan a la luz más detalles, a la espera de saber si la documentación financiera aportará nuevas pruebas a la investigación o si, por el contrario, respaldará la versión que el club catalán defiende desde que estalló el caso.