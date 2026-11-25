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El Bayern ha publicado un comunicado sobre el caso Jamal Musiala en el que aclara que ninguna de las partes conocía su enfermedad neurológica cuando se cerró la negociación de su contrato en febrero de 2025.

La primera exploración no se realizó hasta el 22 de abril de 2025, después de que aparecieran los primeros síntomas y se consultara a los médicos del Bayern. Finalmente, se llegó a un diagnóstico de crisis de ausencia.

Es posible que este proceso esté directamente relacionado con un incidente ocurrido a mediados de abril. El 13 de abril de 2025, Musiala había provocado un grave accidente de tráfico al circular a 194 km/h en un tramo limitado a 120 km/h.

En medio de la reciente escalada de tensión entre los dirigentes del Bayern Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, por un lado, y los asesores de Musiala, encabezados por Christian Schmid, de 11WINS, por otro, surgió la sospecha de que la enfermedad del jugador ya se conocía cuando se firmó su astronómica renovación de contrato en febrero de 2025. El propio Bayern ha despejado ahora esa sospecha.

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El club subrayó además que había mantenido una «conversación constructiva» con los asesores en la que ambas partes reiteraron: «La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su camino de regreso».

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También acordaron continuar las conversaciones «en un clima de colaboración y de forma confidencial». Al parecer, Musiala ya ha permitido al Bayern acceder a su historial médico en poder de los neurólogos que le tratan y que él mismo eligió. Así, el jugador ofensivo se acercó a la postura del club muniqués, que, según un delicado reportaje publicado el martes por Stern, consideraba que no había recibido suficiente información sobre el caso y sospechaba que el entorno de Musiala ocultaba algo sobre la enfermedad.

Al parecer, esa sospecha se debía a que Musiala sufrió el lunes de la semana pasada su primera crisis de ausencia en un entrenamiento del equipo en doce semanas y el poderoso órgano de control no se enteró hasta más adelante esa misma semana. Sin embargo, la dirección deportiva encabezada por Max Eberl sí habría estado informada.

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Como consecuencia, Rummenigge causó revuelo el viernes al expresar públicamente serias dudas de que Musiala pudiera recuperar su nivel anterior y, al mismo tiempo, plantear seriamente una modificación del lucrativo contrato del jugador.

¿Existe un acuerdo verbal entre el Bayern y los asesores de Musiala?

Según el presidente honorífico Uli Hoeneß, esa posibilidad formaba parte de un acuerdo de caballeros alcanzado en verano con Schmid, el asesor de Musiala, en Tegernsee. La Süddeutsche Zeitung informó de que Hoeneß y Schmid se reunieron y acordaron verbalmente modificar el contrato de Musiala si el jugador no lograba volver a rendir como antes.

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El entorno de Musiala, sin embargo, no habría sacado esa conclusión de la conversación, sino que entendió que únicamente se había acordado seguir hablando si el estado del jugador no mejoraba pronto.

Musiala hizo pública su enfermedad, caracterizada por crisis de ausencia, en agosto, después de desplomarse de forma inexplicable en los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim. No obstante, se recuperó rápidamente y pudo abandonar el césped por su propio pie.