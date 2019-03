Caso Emiliano Sala: las razones de Cardiff para negarse a pagarle la transferencia a Nantes

El club galés tiene casi listo el descargo que presentará en la FIFA tras el reclamo formal de los franceses por los 17 millones de euros del pase.

Pasaron ya más de dos meses desde el accidente aéreo que le costó la vida a Emiliano Sala cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha, pero y lejos están de respetar la memoria del delantero: los clubes mantienen una disputa legal por el dinero correspondiente a la malograda transferencia del jugador. Después de que el conjunto francés realizara una protesta formal ante la FIFA, los galeses ya tienen casi listo su descargo, en el que planean declarar "nula" la operación.

Según informó el diario Daily Telegraph, los abogados de Cardiff plantearían que el fichaje del argentino debe ser considerado "nulo y no válido" luego del fallecimiento del futbolista. El argumento principal del conjunto británico es que el primer contrato que había firmado Sala con el club fue rechazado por la Premier League y no puede saberse si hubiera aceptado firmar uno nuevo.

El medio inglés remarca, en este sentido, desde Cardiff también explicaron que Sala nunca llegó a ser registrado como jugador del club y que el certificado de traspaso internacional no fue enviado. Además, la misma fuente del conjunto galés aseguró que "el acuerdo del traspaso estaba sometido a varios condicionantes. Si no se cumplía ninguno, el contrato sería reconocido nulo y no válido, sin pago debido. Fue Nantes el que propuso esta cláusula".

El club británico tiene tiempo hasta el 4 de abril para presentar su descargo ante la FIFA, luego de la demanda planteada el 26 de febrero por Nantes.