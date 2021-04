Caso Diakhaby: Anil Murthy condena que ningún club español haya defendido la postura del Valencia

El presidente valencianista cuenta su versión de lo sucedido en Cádiz en una entrevista en 'The Athletic' en Inglaterra, donde critica la inacción de

El presidente del Valencia, Anil Murthy, se ha quejado de que el 'caso Diakhaby', y su denuncia de haber sido agredido con un presunto insulto racista no haya tenido ningún respaldo por parte de los clubes de LaLiga. A través de la publicación inglesa 'The Athletic', en su formato podcast, Murthy se queja de la inacción de los clubes de LaLiga: "Me sorprende que ningún club español haya salido a apoyar el comunicado del Valencia. Muchos otros clubes de fuera lo han hecho. Pero básicamente si no arrancamos esto de raíz, si los clubes no actúan juntos y realmente se cambian las normas y las reglas sobre cómo tratamos este tipo de hechos, diré: "Muy bien, si te ayuda a conciliar el sueño por la noche lanzar declaraciones, adelante pero no es suficiente para mí". Cabe recordar que en las últimas horas, Competición ha abierto un expediente extraordinario a Juan Cala, central del Cádiz.

Murthy critica la falta de diligencia para aportar pruebas

Al ser preguntado sobre si le ha sorprendido la actitud de los clubes de LaLiga sobre este presunto incidente racista, Murthy asegura que no. "Honestamente no, porque así están las cosas por aquí. Y por eso es tan urgente que los clubes y las instituciones digan, vamos a ponernos serios". El presidente valencianista también se siente molesto por lo que entienda una falta de diligencia de la Liga por encontrar pruebas de los hechos que denuncia Diakhaby: "Es chocante que sea labor del club la de aportar pruebas, cuando tampoco es que tengamos a nuestros cámaras y equipos de vídeo grabando el partido. La única forma de obtener pruebas es si las instituciones que organizan la competición nos las proporcionan. En esos veinte minutos no sucedió. Así que hay un fallo sistémico, el protocolo tiene un fallo desde su mismo fundamento. Pero lo más preocupante es la mentalidad, todo el mundo se queda al margen. El protocolo, reglas y mentalidad con la que se afronta están permitiendo que esto siga pasando".

Murthy no estuvo en el estadio Ramón de Carranza, pero asegura que estuvo al tanto de los hechos vía telefónica: "No fui por motivos personales. Estuve al teléfono con los responsables allí en el estadio. Pero también digo que es la primera vez que ocurre. Acabo de mantener una reunión con mi equipo para ver cómo podemos responder mejor en el futuro. Todo fue bastante chocante", comentó.

La versión de Murthy sobre la reacción de Diakhaby y de Javi Gracia

El presidente del club ché también ha dado su versión de los hechos con Diakhaby: "Se le informó de las posibles sanciones al club y a su equipo si abandonábamos el partido. Asumió la responsabilidad y le dijo a sus compañeros: "Mirad, salid y luchad por mí. Ganad el partido. Salid y jugad. Yo no puedo hacerlo, no estoy en condiciones. Necesito irme del campo. Pero por favor salid a jugar".

Es más, Murthy también se refiere a la reacción de Javi Gracia, explicando que "el entrenador dijo a los jugadores que si no querían salir, que no lo hiciesen. Que les apoyarían, independientemente de la multa económica o la sanción de puntos, pero que no se saldría y que ya lidiarían con ello después". El Valencia se retiró del campo, pero minutos después volvió al terreno de juego y acabó perdiendo en el Ramón de Carranza por 2-1 ante el Cádiz.