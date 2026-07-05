Caso Balogun: la Federación Belga no está de acuerdo y anuncia que presentará un recurso: «Estamos atónitos, esto va en contra del reglamento del Mundial»

Giro inesperado en el Mundial: la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma cautelar la roja y la sanciónde un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el duelo ante Bosnia por una entrada sobre Tarik Muharemovic. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma cautelar la tarjeta roja y el partido de sanción impuestos al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en octavos contra Bosnia por una entrada sobre Tarik Muharemovic.





Esta tarde la Federación Belga ha emitido un comunicado sobre la expulsión del estadounidense:





«La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) se muestra sorprendida por la decisión de la FIFA de declarar apto para jugar en el partido EE. UU.–Bélgica del lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle) al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun.

La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.





Esta norma permite al Comité Disciplinario suspender una sanción previa.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código indica que toda tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido del equipo, como ha ocurrido con todas las expulsiones anteriores en este Mundial.

Además, la decisión contradice el Reglamento de la Competición de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, artículo 10.5:

«Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amarilla), quedará automáticamente inhabilitado para el siguiente partido de su equipo. Podrán imponerse sanciones adicionales».

La Circular n.º 16, enviada el 12 de mayo de 2026 a todas las federaciones participantes, reitera este carácter automático.

Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación de partidos y en los talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.





Para proteger los derechos de todos los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo, la RBFA estudia todas las opciones», concluye el comunicado.