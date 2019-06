Casillas vuelve a desmentir que vaya a retirarse para ser directivo del Porto

El portero, que sufrió un infarto en el mes de mayo, insiste en que ahora mismo sólo se centra en sus revisiones médicas.

Iker Casillas ha vuelto a dementir en las redes sociales las informaciones que llegan desde y que aseguraban que ya ha tomado la decisión de colgar la botas para convertirse en directivo del Porto.

Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de junio de 2019

El portero sufrió un infarto el pasado mes de mayo del que se está recuperando y ha asegurado que este mismo viernes tiene una revisión para ver cómo marcha su evolución y su proceso de recuperación, por lo que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro a nivel deportivo.

"Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor", comentó en referencia a un mensaje anterior en el que aseguró que "retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad".

Casillas tuvo que ser hospitlizado y operado el pasado 1 de mayo tras notar malestar en un entrenamiento con el Porto por el referido infarto de miocardio y pasó cinco días ingresado. Desde entonces, el ex del sólo ha estado centrado en su recuperación aunque no ha perdido la sonrisa ni su particular forma de interactuar en las redes.