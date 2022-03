Casillas: "Mbappé y Haaland no te van a solucionar nada contra el PSG"

Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y actual trabajador de la Fundación del club como adjunto al director general, participó en un acto en el que habló de la posibilidad de que Mbappé y Haaland recalen en el Madrid. El ex portero blanco rebajó la expectativa en ambos fichajes, aunque reconoció que son "grandísimos" jugadores que le gustaría que estuviesen en su equipo.

"Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o no, si me pillas con 22 te diría que sí, rotundamente, pero es que ahora con 40 te digo que no te va a solucionar nada. De hecho, Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses para su equipo y mañana no sé dónde va a estar. Claro que a mí como jugador me encanta, ojalá que estuviera en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más, pero no depende de mí, depende de otras cosas que tienen que darse", afirmó Iker.

"Haaland o Mbappé no están ahora mismo en el Real Madrid, así que ahora mismo no te van a solucionar nada. Hay que esperar y disfrutar con los que hay, que se han ganado el derecho de que todos los madridistas disfruten con sus conquistas", añadió.

Por último, Casillas pidió que se pueda vivir "una noche mágica" en el Bernabéu después de mucho tiempo. "Esperemos y deseemos que el Real Madrid pase a la siguiente fase (...) Que los jugadores en este campo hagan disfrutar al Bernabéu y que vivamos una noche mágica de esas de hace mucho tiempo que por la pandemia no se han podido vivir", sentenció el guardameta.