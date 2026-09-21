El exinternacional alemán fue objeto de una durísima falta en el minuto 71, con 3:0 en el marcador, por parte de Stefan Savic, de Trabzonspor, el exdefensa del Atlético de hierro: el montenegrino golpeó en la espinilla con la planta por delante a Sane, que esprintaba, al llegarle desde un costado. Por ello vio la tarjeta amarilla del árbitro, algo que después dio que hablar, aunque la jugada probablemente no habría tenido mayores consecuencias para el desenlace del duelo. Trabzonspor se impuso por un sorprendentemente claro 4:0 gracias a un triplete de Mohamed Salah al líder.

«Para mí es claramente una tarjeta roja. La situación es tan evidente que casi ya no tiene nada que ver con el fútbol», opinó el exárbitro Bülent Yildirim en la televisión turca. «Si Sane no hubiera retirado el pie, se lo habrían roto», fue su sencilla explicación de por qué sostenía esa opinión.

Recibió el apoyo de otro excolegiado, Secim Demirel: «Yo también soy de la opinión de que habría sido necesaria una tarjeta roja y una revisión del VAR», explicó. El videoarbitraje, en cambio, sí intervino en el otro lado y convirtió poco antes del final una amarilla para Lesley Ugochukwu, del Gala, en roja (87').

¿Cómo está la situación en lo más alto de la tabla de la Süper Lig?

Galatasaray perdió el liderato de la Süper Lig por la derrota en Trabzon: el campeón de la pasada temporada fue superado por el equipo sorpresa Amed SFK, de Diyarbakir, que se impuso por 3:2 al Besiktas el domingo.

Tras una primera temporada complicada en el Gala, Leroy Sane suma hasta ahora 374 minutos en siete partidos oficiales en la presente campaña. Todavía espera su primera contribución de gol.