Son apenas 7,5 millones de euros los que revela una mirada superficial a los ingresos por traspasos de Real Madrid en el verano de 2026. Fran García se marchó al Real Betis de Sevilla por cuatro millones de euros. Y Mario Martín, ya cedido la pasada temporada al FC Getafe, fue fichado ahora en propiedad por el rival liguero de los madrileños por 3,5 millones de euros. Y eso es todo, de momento.

Pero si se mira con más detenimiento, se aprecia lo siguiente: en realidad, Real ha financiado por completo su verano de fichajes hasta ahora con ventas de jugadores. Bernardo Silva e Ibrahima Konaté llegaron libres, por Denzel Dumfries se pagaron 20 millones de euros al Inter de Milán y Marc Cucurella le costó a Real 55 millones de euros al Chelsea. Si se suman los 15 millones de euros de indemnización que hubo que pagar para sacar al nuevo entrenador Jose Mourinho de su contrato en vigor con el Benfica, los blancos han invertido hasta la fecha 90 millones de euros.

Sin embargo, ahora mismo figura un claro saldo positivo en materia de fichajes. ¿La razón? Gracias a una jugada inteligente que Real aplicó de forma consecuente en los últimos años cada vez que dejaba salir a un talento, entraron en las arcas del club blanco —incluidos los 3,5 millones por el Mario Martín cedido hasta hace poco— más de 110 millones de euros por jugadores que la pasada temporada ni siquiera formaban parte de la plantilla. Es decir, cero sangría de personal, pero sí ingresos elevados y muy importantes que a primera vista pasaron casi desapercibidos.

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¿Cómo es posible? La palabra mágica es: porcentaje de reventa. O, dicho con más precisión: un suculento porcentaje de reventa del 50 por ciento. El ejemplo más destacado es el de un campeón del mundo recién coronado. Así puede llamarse con razón Victor Munoz desde el 19 de julio, aunque en el Mundial 2026 no disputó ni un minuto con España.

El jugador de 23 años, natural de Barcelona y descartado en su día en la cantera del eterno rival del Real, el Barca, se marchó precisamente a Madrid con 18 años. Como el salto al primer equipo parecía fuera de su alcance, Real dejó salir a Munoz rumbo a CA Osasuna en 2025. Allí explotó el atacante, se convirtió en internacional español y el FC Liverpool pagó 40 millones de euros por él. Volvemos al porcentaje de reventa: la mitad fue a parar a las cuentas del Real, 20 millones de euros ganados con rapidez. Mejor aún para los blancos: como ya habían recibido el año pasado 25 millones de euros de traspaso de Osasuna por Munoz, el total asciende incluso a 45 millones de euros ingresados por un jugador con apenas cuatro apariciones con el primer equipo.

El traspaso de Mario Gila al Milan le deja 15 millones de euros al Real Madrid

Mientras tanto, en el caso de Mario Gila entraron así como así 15 millones de euros en las arcas del club blanco. El central, igual que Munoz, es de Barcelona, y Real lo incorporó a su cantera con 18 años procedente del Espanyol. Más tarde le alcanzó para dos breves apariciones con el primer equipo, y a través del Castilla el zaguero se ganó la oportunidad de asumir retos mayores en otro lugar. La Lazio lo llevó a Italia en 2022 y hace poco Gila dio el siguiente paso hacia el AC Milan por 30 millones de euros. Real pudo celebrar el 50 por ciento de esa cantidad.

En total, entretanto, llegaron 21,75 millones de euros desde Bournemouth al Bernabéu sin hacer ruido. 9,25 millones de esa suma los generó Alex Jimenez para el club de su formación. El jugador de banda se formó durante mucho tiempo en la cantera del Real y, todavía como juvenil, se marchó en 2023 primero cedido al AC Milan; un año después llegó el traspaso definitivo a San Siro. Jimenez nunca jugó un partido con el primer equipo de los blancos, pero gracias a su paso de Milan a Bournemouth los madridistas ingresaron con ese canterano una importante suma millonaria. El jugador de 21 años ya había sido cedido la pasada temporada por el Milan a Inglaterra; ahora Bournemouth ejecutó la opción de compra de 18,5 millones de euros y poco después cedió a Jimenez a la Fiorentina.

Quien sí jugará realmente en Bournemouth la próxima temporada es Alvaro Rodriguez. Real incorporó en su día al delantero centro desde Girona cuando estaba en categoría sub-17 y, a diferencia de Jimenez, a Rodriguez al menos sí le dio para alguna que otra aparición con el primer equipo. Pudo jugar diez veces con el primer equipo del Real, y hasta dejó una actuación muy especial: en febrero de 2023, tras entrar para el último cuarto de hora en el derbi de la ciudad ante el Atletico, Rodriguez evitó la derrota del equipo entonces entrenado por Carlo Ancelotti con su gol del 1:1 frente al rival local. El asistente: nada menos que Luka Modric.

Real Madrid: Nico Paz aporta la mayor parte de los ingresos

Sobre todo, Rodriguez se hizo interesante para otros clubes de renombre a través del Castilla y, tras una cesión al Getafe, en 2025 el FC Elche puso sobre la mesa 14,5 millones de euros por el atacante. Un año después, y tras una buena temporada en LaLiga, Rodriguez le valía ya 25 millones de euros al Bournemouth. Es decir, 12,5 millones de euros para el Real.

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Sin embargo, la mayor porción de esos más de 110 millones de euros en ingresos por traspasos casi inadvertidos se la debe el subcampeón de España a otro porcentaje de reventa. Nico Paz, uno de los mayores talentos de la cantera, fue traspasado por Real al Como en 2024. Allí el mediapunta se desarrolló de maravilla, pero su futuro inmediato no está en Madrid, sino sigue estando en Como. Aunque Real activó la cláusula de recompra de nueve millones de euros, los italianos mantuvieron a Paz en sus filas por probablemente 60 millones de euros. Haciendo cuentas, eso supone 51 millones de euros para el Real, que además se aseguró una nueva opción de recompra para 2027.

En lo que respecta al rentable modelo del porcentaje de reventa, el techo para el Real este verano podría no haberse alcanzado todavía. Con Sergio Arribas, los blancos podrían ganar próximamente con otro jugador que últimamente ya ni siquiera formaba parte de la plantilla. El mediapunta ofensivo, formado en el Real, se ha puesto en el escaparate para clubes más grandes gracias a una temporada sobresaliente en el equipo de Segunda UD Almeria, con 33 participaciones directas en gol en 47 partidos. Al parecer, el Benfica es quien llama con más insistencia a la puerta por Arribas; se habla de 12 millones de euros de traspaso. Seis millones de esa cantidad aterrizarían directamente en Madrid.