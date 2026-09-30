«Casi me vuelvo loco», dijo un aliviado Dick Schreuder tras el pitido final. El motivo de las emociones del entrenador del NEC Nijmegen fue Emre Mor. El extremo turco, que en 2017 se había marchado por casi diez millones de euros desde su país de nacimiento, Dinamarca, al Borussia Dortmund, ya había sacado de quicio a varios de sus entrenadores a lo largo de su carrera con indisciplinas y ligerezas deportivas. Pero probablemente nunca de una forma tan surrealista como en la noche del 11 de agosto.

El club neerlandés, sorprendente tercero de la Eredivisie el año anterior, recibía al Olympiacos de El Pireo en la tercera ronda de la fase previa de la Champions League, curiosamente uno de los exequipos de Mor. El partido de ida terminó 0-0 y el duelo decisivo en De Goffert comenzó con un contratiempo para los locales: el extremo Sami Ouaissa tuvo que abandonar el campo lesionado después de algo más de media hora.

Mor debía entrar por él. Y de inmediato, claro. Pero pasaron exactamente dos minutos y 49 segundos antes de que Mor pisara el campo. Porque no conseguía quitarse el pendiente de la oreja.

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Emre Mor, en el NEC Nijmegen: insólito incidente con un pendiente antes de un gol decisivo

Sí, lo han oído bien: Mor estaba junto a la banda, rodeado por gran parte del alterado banquillo del Nijmegen, incluido el técnico Schreuder, y manoseándose la oreja del ya por entonces futbolista de 29 años. Schreuder estaba completamente desesperado.

«Al final quise arrancárselo yo mismo. La semana pasada se le permitió jugar con un esparadrapo por encima. A este nivel es terrible jugar tanto tiempo en inferioridad numérica. Eso tiene que cambiar de verdad», dijo después. Alex Pastoor, exentrenador y actual experto televisivo en Ziggo Sport, dijo: «¡Creo que pensó: córtale directamente toda la oreja!»

Finalmente, en el minuto 30, Mor entró en el partido con las dos orejas, pero reglamentariamente sin pendiente, y acabó siendo de verdad el hombre decisivo. Tras ir perdiendo 0-1, el Nijmegen forzó la prórroga y Mor hizo el 2-1 definitivo en el 95', celebrándolo con lágrimas en los ojos. Fue el primer gol de Mor en un partido oficial después de 542 días. Entonces, en febrero de 2025, todavía jugaba en el Eyüpspor, equipo de la primera división turca.

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Emre Mor se perdió toda la temporada 2025/26 en el Fenerbahce

Schreuder se mostró reconciliado a la vista del incidente del pendiente: «Lo compensó un poco marcando el gol de la victoria». Que retirara del campo al agotado revulsivo diez minutos después de su gol está relacionado con el difuso historial previo de Mor.

Se había perdido toda la temporada anterior, con Mor bajo contrato con el Fenerbahce, porque el club de Estambul no lo inscribió para la competición. Fener no dio explicaciones sobre los motivos. Periodistas turcos informaron de un problema estomacal.

Mor, de 1,69 metros y gran capacidad para el regate, ha anunciado que quiere hablar de su difícil último periodo en el momento adecuado. Tras la noche ante el Olympiacos de El Pireo, disfrutó sobre todo de una atención que al inicio de su carrera era habitual para él, pero que hacía mucho tiempo que ya no sentía.

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«Argentina tiene la mano de Dios, nosotros tenemos la oreja de Mor»

«Eso es con lo que sueñas como futbolista, especialmente en mi situación. No han sido dos años fáciles», dijo Mor. «Que te saquen en un partido tan importante y marcar el gol de la victoria... creo que ni siquiera se puede expresar con palabras lo bien que se siente.»

¿Y lo del pendiente? «Le dije al entrenador: lo siento, nunca había oído que no se puede tapar el pendiente con cinta adhesiva», explicó el internacional en 15 ocasiones. «No podía sacármelo, así que simplemente me lo arranqué de la oreja. Sangró, pero está todo bien.»

Mor también explicó por qué llevaba el pendiente para jugar: «No lo llevo porque me parezca bonito. Es algo de Japón o China que supuestamente ayuda a dormir». El periodista Marcel Rözer resumió así la noche en su columna para el diario regional De Gelderlander: «Argentina tiene la mano de Dios, nosotros tenemos la oreja de Mor».

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¿Cómo acabó Emre Mor en los Países Bajos, en el NEC Nijmegen?

Pero ¿cómo acabó Mor, que tras su salida del BVB jugó también en el Celta de Vigo, Galatasaray y Fatih Karagümrük, en el este de los Países Bajos? Llegó al mercado como agente libre después de que el Fenerbahce ya no le renovara el contrato. Así que el agente Nima Modyr tuvo que promocionar a Mor y lo hizo con Carlos Aalbers, director técnico del NEC desde 2022.

«Nos conocemos desde hace mucho tiempo», dijo el hombre de 62 años sobre su relación con Modry. «Hablamos por teléfono y Nima me explicó la situación de Emre. Debido a circunstancias personales, había hecho una pausa bastante larga en el fútbol.» Después, el Nijmegen invitó a Mor a entrenarse a prueba. «Hablamos extensamente sobre Emre. Luego hicimos una videollamada con él. Dick Schreuder habló con él mientras estaba de vacaciones en Marbella. Por supuesto, todo el mundo conoce a Emre, pero su carrera estaba en una tendencia descendente. Veremos si podemos volver a revertir esa tendencia y si podemos ayudarnos mutuamente.»

Mor se entrenó con el equipo y disputó amistosos como extremo derecho. En su primera aparición, de 20 minutos y contra el club amateur De Treffers, dio la asistencia del 1-1 definitivo. Poco después, ante el Duisburgo, Mor fue titular. Eso les bastó a los responsables. Mor firmó un contrato hasta 2028.

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«Cualidades extraordinarias»: Emre Mor, lesionado en Nijmegen

«Estoy muy agradecido al club. Quieren hacerme feliz otra vez, eso era lo más importante», dijo Mor. «No voy a negociar por dinero. El dinero me da completamente igual. Perdón por decirlo tan directamente. Solo quiero volver a disfrutar, el club me apoya en eso. Todos están conmigo y eso sienta bien.» Aalbers también celebró su llegada: «Emre tiene cualidades extraordinarias. Jugadores de su calibre normalmente son inalcanzables para nosotros.»

Sin embargo, el Nijmegen todavía no ha sacado demasiado provecho de las capacidades de Mor. El club revelación del año anterior ha empezado flojo el nuevo año. En la liga, tras tres derrotas en siete partidos, solo figura en la undécima posición, y el estreno en la fase de liga de la Europa League (cayó ante el Bodö/Glimt en los playoffs de la Champions) terminó en desastre con un 0-5 en casa de la Juventus de Turín.

Eso también tiene que ver con los grandes problemas de lesiones que sufre el club. También afectan a Mor, que una vez fue baja por enfermedad y en dos ocasiones faltó por las secuelas de unas cargas de trabajo todavía poco habituales para él. «El entrenador me exige mucho físicamente y no he jugado en todo un año, por eso tengo que ir paso a paso», dijo.

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A Emre Mor le faltaron a menudo mentalidad y estabilidad física

Actualmente, Mor está de baja por una lesión en la ingle, que previsiblemente lo dejará fuera de combate hasta mediados de octubre. Es especialmente frustrante para él, ya que en el largo parón de selecciones habría podido trabajar a fondo en su condición física. Ahora eso solo será posible de forma limitada.

«Para él ya no se trata de dinero, eso ya no es un obstáculo», había dicho el técnico Schreuder a principios de julio, cuando Mor estaba a prueba con él. «Quizá eso sea exactamente lo que le da la tranquilidad necesaria para volver a jugar con libertad.» Sin embargo, en los últimos años ya habían albergado esperanzas como esas varios otros entrenadores antes que Schreuder, empezando por Thomas Tuchel en Dortmund y Juan Carlos Unzué en Vigo.

Sin embargo, casi nadie logró inculcarle a Mor, señalado muy pronto como el «Messi turco», la mentalidad adecuada y la estabilidad física. Mor tiene cualidades con las que podría marcar diferencias. Pero con demasiada frecuencia le faltaron los elementos básicos del fútbol de equipo: disciplina táctica, perseverancia, trabajo, pero también sentido del espacio, toma de decisiones y, sencillamente, realismo.

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¿Emre Mor, «solo un perdedor que lo ha intentado una vez más»?

«Espero que este gol sea el punto de inflexión del que ahora voy a disfrutar», dijo Mor aquella noche del 11 de agosto. Ahora suma siete partidos y 236 minutos, y en lugar de otro gol solo ha añadido una asistencia. Solo ha sido titular una vez, y en la liga todavía nunca.

«Un ganador es solo un perdedor que lo ha intentado una vez más», escribió Mor en Instagram tras fichar por el ya noveno club profesional distinto de su carrera. Si este nuevo intento de Mor traerá realmente el ansiado punto de inflexión es algo que ahora mismo no puede preverse. Pero si el incidente del pendiente acaba siendo el capítulo más ruidoso de su etapa en Nijmegen, encajaría perfectamente con la colorida trayectoria de Mor.

Emre Mor: los datos de rendimiento de su carrera