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Thomas Frank ha logrado su primera victoria como entrenador del Crystal Palace, aunque el técnico danés admitió que el frenético final del 2-1 ante la Real Sociedad le hizo temer por su salud. El Palace remontó en Selhurst Park para conseguir un resultado vital en la Europa League que podría dar un impulso a su temporada.

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Los goles tardíos y una expulsión propician la remontada en Selhurst Park

Mamadou Sarr, cedido por el Chelsea, adelantó a la Real Sociedad en el minuto 66 del primer partido de Frank en casa, pero la segunda amarilla de Jon Martin seis minutos después dejó al Palace en superioridad numérica.

Jean-Philippe Mateta marcó de penalti antes de que Dwight McNeil empujara a la red una chilena de Jorgen Strand Larsen, que también había salido desde el banquillo. Unai Marrero detuvo un penalti de Yeremy Pino y, en los últimos minutos, el portero Dean Henderson realizó ante Orri Oskarsson la última de sus seis paradas.

Frank celebra su apuesta ofensiva tras un final de infarto

Al reflexionar sobre la reacción del equipo tras la derrota del sábado ante el Coventry en su debut, Frank elogió la respuesta de su plantilla al verse por detrás .

«Lo primero es que conseguimos sacar el partido adelante, y fue una victoria extremadamente importante por varias razones», afirmó. «Una, por supuesto, es la confianza, y eso tiene que ver con creer en nosotros mismos ante un equipo extremadamente bueno. Creo que en la primera parte estuvimos compactos y fuimos muy disciplinados en muchos aspectos. No aprovechamos las situaciones de presión alta que tuvimos y creo que nos costó conservar el balón lo suficientemente bien.

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«En la segunda parte creo que presionamos mucho mejor arriba y conservamos mucho mejor el balón. De hecho, sentí que íbamos ganando impulso, pero entonces, de la nada, marcaron el 1-0. Lo que más me gusta es la fe que demostraron los jugadores y que generamos peligro a balón parado. No podemos subestimar eso».

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Frank también destacó sus atrevidos cambios después de que la Real Sociedad se quedara con diez. «Sabemos que en el fútbol un momento puede cambiar un partido», continuó. «El penalti y la expulsión cambiaron el partido, pero aún teníamos que marcar. Ganar seguía siendo importante y fuimos valientes: hicimos cambios ofensivos y mantuvimos a dos delanteros en el campo. Nos salió bien. Y creo que a todos casi nos da un infarto en los últimos cinco minutos».

La zona de play-off europeo da esperanzas en plena lucha por la permanencia

Aunque la permanencia en la Premier League sigue siendo la prioridad para el Palace, colista de la competición, la victoria del jueves lo situó en puestos de play-off de la Europa League, cuatro posiciones por debajo de los ocho primeros tras cinco partidos. «Creo que queremos aspirar a lo máximo», respondió el exentrenador del Tottenham al ser preguntado por sus ambiciones europeas. «Somos ambiciosos en este torneo y por eso la victoria era tan importante».

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Frank también coincidió en que la remontada podría suponer un gran punto de inflexión para la moral de su plantilla. «Por eso es tan importante seguir haciendo las cosas bien, seguir creyendo y seguir adelante», afirmó.

Espera una prueba crucial en la Premier League ante el Hull

El Palace vuelve a centrarse de inmediato en la lucha por la permanencia para el decisivo partido de Premier League del domingo contra el Hull. Colista tras perder ante el Coventry, el equipo de Frank debe trasladar al fin de semana su presión de la segunda parte, su peligro a balón parado y su renovada confianza para empezar a salir de la zona de descenso.