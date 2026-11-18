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Luis Enrique, actual entrenador del París Saint-Germain, ha desvelado cómo fueron sus inicios en los banquillos y ha reconocido los errores que cometió en su primera experiencia, al frente del Barcelona B, una etapa con momentos difíciles que estuvieron a punto de llevarle a abandonar su nueva profesión.

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Estas confesiones aparecen en el documental «Tocats per Lucho» (Tocados por Lucho), producido por Betevé para recordar a la brillante generación del Barcelona B que dirigió el técnico español entre 2008 y 2011.

El documental revive una de las etapas más destacadas de la historia del filial azulgrana y reúne a varios de los jugadores que formaron parte de aquella experiencia, 15 años después de su inicio.

En el trabajo participan varios canteranos formados en La Masia, entre ellos Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontàs e Ilie.

Un comienzo inesperado: Luis Enrique pensó en marcharse

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En sus declaraciones en el documental, recogidas por el diario Marca, Luis Enrique reconoció que no tenía previsto dedicarse a los banquillos, ni siquiera cuando era futbolista, y explicó que no tenía una idea clara sobre su futuro tras retirarse.

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«Nunca pensé en ser entrenador, ni siquiera cuando era jugador. Cuando hablaba con mis compañeros, decíamos: bueno, vamos a sacarnos el curso de entrenador, pero yo no tenía ningún objetivo de ser entrenador», afirmó el técnico español.

Aun así, Luis Enrique aceptó hacerse cargo del Barcelona B en 2008, en sustitución de Pep Guardiola, que pasó a dirigir al primer equipo, aunque desveló que los primeros días de su nueva aventura fueron más duros de lo que esperaba.

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«Llegas con mucha ilusión, pero también con mucha ignorancia. Durante la pretemporada estuve a punto de dejarlo todo. Me encanta competir, pero pasé a gestionarlo todo en un entorno del que no sabía nada», añadió.

«Recuerdo una noche en la que me desperté y pensé en dejarlo todo, pero a las ocho de la mañana cambié de opinión y me dije: sigo, no me voy», prosiguió.

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Confesiones sobre los errores de los inicios

Luis Enrique no dudó en admitir los errores que cometió en su primera experiencia y señaló que se excedió en algunos aspectos físicos de los entrenamientos por su falta de experiencia como técnico en aquel momento.

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«Hice muchas burradas. Casi los mato de tanto correr», reconoció el entrenador del París Saint-Germain.

Explicó que intentó aprovechar lo vivido con los entrenadores que tuvo durante su carrera como jugador y destacó especialmente al neerlandés Louis van Gaal, que ejerció una gran influencia en sus ideas como técnico.

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«Cogí lo bueno de los entrenadores con los que trabajé. Louis van Gaal fue el técnico del que más aprendí, porque era un referente para mí. Me decía: estos jugadores van a volar de tanto correr. Y como yo no sé nada, que empiecen a correr», añadió.

Al valorar su etapa de tres temporadas en el filial, consideró que la primera fue una especie de periodo de prueba, mientras que en la segunda y la tercera el equipo experimentó una clara evolución en su rendimiento.

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«La primera temporada fue como una temporada de prueba, pero no tengo ninguna queja; a veces las cosas salen mejor y a veces peor», señaló.

«El Barcelona B jugaba un fútbol espectacular, sobre todo en la segunda y la tercera temporada», agregó.

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Una generación excepcional que devolvió al Barcelona B al primer plano

Luis Enrique llegó al Barcelona B en 2008 y logró conducir a un grupo de jóvenes talentos a resultados destacados, después de que el equipo terminara quinto en el Grupo III de la Segunda División B en su primera temporada.

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En la segunda campaña, cuando el equipo se llamaba Barcelona Atlètic, consiguió el ascenso a la Segunda División tras superar al Sant Andreu, lo que devolvió al filial al fútbol profesional después de 11 años de ausencia.

En su última temporada, Luis Enrique dejó al equipo en tercera posición con 71 puntos, igualando el mejor registro de puntos de la historia del filial.

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Aquel grupo incluía nombres que más tarde se convirtieron en futbolistas destacados del fútbol europeo, como Thiago Alcántara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya, Nolito, Andreu Fontàs, Oriol Romeu y Jonathan Soriano, que fue el máximo goleador del equipo con 32 goles.

Los recuerdos de los jugadores que participan en el documental incluyen anécdotas curiosas sobre los métodos de trabajo de Luis Enrique: Nolito contó que el entrenador le dijo que tenía que empezar a perder peso si quería ser futbolista profesional, mientras que Fontàs habló de la intensidad de la preparación física durante la pretemporada.

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Una oportunidad perdida: el Nàstic rechazó fichar gratis a Luis Enrique

Entre las curiosidades que desvela el reportaje figura que Luis Enrique estuvo cerca de iniciar su carrera como entrenador en la Primera División con el Nàstic de Tarragona, dos años antes de hacerse cargo del Barcelona B.

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Luis Enrique fue candidato a dirigir al equipo en noviembre de 2006, tras la destitución de Luis César Sampedro, que había llevado al Nàstic al ascenso a Primera División.

Luis Enrique se había retirado en 2004 y había obtenido la licencia de entrenador. Con 36 años por entonces, se ofreció a asumir el cargo sin cobrar, a cambio de incluir una cláusula que le garantizara una importante indemnización en caso de ser destituido antes del final de la temporada.

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Abelardo, excompañero de Luis Enrique en el Barcelona, confirmó esta versión durante su participación en el programa «Radioestadio Noche»: «Es verdad que Luis Enrique se ofreció al Nàstic».

Finalmente, el Nàstic no eligió a Luis Enrique y contrató a Paco Flores, pero terminó la temporada en el último puesto y descendió a Segunda División.

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Dos años después, Luis Enrique se hizo cargo del Barcelona B, mientras que Guardiola había dirigido al filial en 2007 antes de dar el salto al primer equipo en 2008.

Con el paso de los años, ambos técnicos se convirtieron en dos de los nombres más destacados de los banquillos y lograron éxitos históricos con el Barcelona, antes de que Luis Enrique prolongara después su trayectoria triunfal en el París Saint-Germain.