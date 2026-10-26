De todos modos, habría hecho falta mucha imaginación para creerlo, pero Niko Kovac, como ya se podía intuir entonces y hoy se sabe, sencillamente había dicho una tontería. El pasado enero, al entrenador del Borussia Dortmund le preguntaron por Salih Özcan, que en su cuarta temporada en el BVB solo había disputado cuatro breves partidos, con un total de 21 minutos, hasta el parón invernal.

Kovac incluyó a Özcan entre los jugadores de su plantilla que «han tenido muchos menos minutos de los que merecían» y lo atribuyó a la gran competencia en el centro del campo del Dortmund. Para el mediocentro defensivo no era nada nuevo. Ya en la temporada anterior, durante la que estuvo cedido un tiempo en el VfL Wolfsburgo, apenas había jugado.

«Me imagino, y creo, que en el futuro tendrá muchos más minutos que en la primera fase de la temporada», dijo Kovac sobre Özcan hace algo más de nueve meses, para sorpresa de los observadores. Pero sus palabras no se tradujeron en hechos. La competencia por un puesto tampoco había cambiado para Özcan. Es cierto que los 53 minutos que acabó disputando en la segunda vuelta fueron más del doble que antes, pero seguramente no eran lo que el jugador esperaba al escuchar las declaraciones de Kovac.

Por eso, desde hacía mucho tiempo era un secreto a voces que Özcan y el BVB separarían sus caminos en cuanto expirase el bien remunerado contrato de cuatro años que firmó en 2022. Y el futbolista de 28 años, hay que reconocerlo después de los poquísimos minutos que había disputado en los últimos años, cayó de pie.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Salih Özcan con el Besiktas?

A principios de julio, Özcan firmó con el Besiktas de Estambul hasta 2029. Ya antes había causado sorpresa que, con apenas 74 minutos de juego en la temporada 2025/26, consiguiera entrar en la convocatoria de Turquía para el Mundial. En la fase final disputó dos partidos y jugó los 90 minutos en la victoria por 3-2 ante Estados Unidos en el tercer encuentro de la fase de grupos.

Pero en Turquía, el nacido en Colonia goza de una consideración completamente distinta a la que tiene en Alemania, donde su estrella había perdido mucho brillo últimamente. A su llegada al Bósforo, Özcan fue recibido como un fichaje procedente de un club de la Champions League que había alcanzado la final apenas dos años antes.

Como muchos fichajes antes que él, Özcan tuvo que someterse a la tradicional ceremonia de bienvenida en la terminal internacional del aeropuerto. Escoltado por una multitud de directivos del club, empleados de seguridad y guardaespaldas, atravesó el edificio entre los saludos de numerosos aficionados del Besiktas. Salih posó con una bufanda ante las cámaras, hizo el característico gesto del águila del club y animó a los seguidores a cantar.

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Salih Özcan se convierte de inmediato en titular en el Besiktas

«Estaba deseando que llegara este día. Formar parte del Besiktas me llena de orgullo», dijo entonces Özcan. «Tengo muchas ganas de saltar al campo. Lucharemos por el club. Queremos ser campeones y clasificarnos para la Champions League».

Sin embargo, con cinco victorias en ocho partidos de liga y 15 puntos, el cuarto clasificado de la temporada pasada ha tenido un inicio de campaña que apenas se ajusta a lo esperado. Antes de la jornada, estaba a cuatro puntos del vigente campeón, el Galatasaray. El otro rival de la ciudad, el Fenerbahce, también aventaja por solo un punto al Besiktas, que recibe al Basaksehir el lunes por la tarde en un duelo entre vecinos.

En lo personal, no obstante, Özcan seguramente valora de forma especialmente positiva sus primeros meses en Estambul. Más aún si se recuerda el escaso tiempo de juego que había tenido antes en el BVB. Ya ha disputado 17 partidos oficiales: fue titular en 15 de ellos y jugó los 90 minutos en diez.

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Salih Özcan: ya ha jugado casi el doble que en dos años en el BVB

Los 1.311 minutos que acumula hasta ahora son, por tanto, casi el doble de los que disputó en los dos últimos años juntos en Dortmund. Y no solo eso: Özcan es, junto al portero Alexander Nübel, uno de los dos únicos jugadores que han sido titulares en los ocho partidos de la Süper Lig. Bajo las órdenes del nuevo entrenador Vincenzo Italiano, llegado del FC Bolonia, solo el guardameta internacional alemán ha jugado más que Özcan. A eso se suman cuatro partidos con la selección turca en la Liga de Naciones, tres de ellos como titular.

Ante una carga de partidos que durante mucho tiempo le había resultado desconocida, en Turquía también ha causado sorpresa la frecuencia con la que juega Özcan y, sobre todo, lo bien que lo está haciendo. Para Italiano es una pieza fija del trío del centro del campo que forma con el capitán Orkun Kökcü y Junior Olaitan, que juega prácticamente siempre.

Özcan ha destacado en algunos encuentros por las cualidades que siempre se le han reconocido: gran entrega, agresividad en los duelos y mucho despliegue físico. «Trabajo constantemente. Da igual que juegue poco o mucho: no paro», dijo Özcan sobre su situación, completamente distinta, en el Besiktas. «Todavía estoy en una buena edad y me queda mucho por aprender. Por eso escucho con mucha atención a nuestros entrenadores. Eso tiene una gran influencia en mí».

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Salih Özcan lleva casi cinco años sin marcar un gol

Después de diez victorias en los doce primeros partidos oficiales de la temporada, la racha del histórico club de la capital se ha frenado un poco últimamente. En los cinco encuentros más recientes ha cosechado dos derrotas y dos empates. Dolieron especialmente las derrotas ante el sorprendente recién ascendido Amed SK (¡actualmente segundo!) y el Trabzonspor, dos equipos que están por delante del Besiktas.

En la Europa League, Italiano también dejó por primera vez a Özcan fuera del equipo para darle un respiro. Pero el plan no salió bien en el reciente 2-2 ante el Crystal Palace. La lesión de Fabio Miretti obligó a darle entrada ya en el minuto 39.

Özcan no necesitó mucho tiempo para entrar en juego: solo siete minutos después, dio la asistencia del 1-0 provisional de Wilfred Ndidi con un magnífico balón largo, al estilo de un quarterback. En lo personal, ahora solo le falta lo que tampoco consiguió en 96 partidos con el BVB: marcar un gol. Esa sequía es seguramente una de las pocas notas negativas de su presente. Su último tanto a nivel de clubes llegó el 4 de diciembre de 2021 con el 1. FC Colonia, en el Bielefelder Alm.

Salih Özcan: sus estadísticas en el BVB