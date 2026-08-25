El martes por la mañana, tanto el Manchester City como los Spurs anunciaron el traspaso del atacante. Y la cifra por Savinho, que había quedado relegado en el City, no es menor: según Sky, el Tottenham pagará inicialmente unos 87,5 millones de euros a Manchester, mientras que los posibles bonus ascenderían a alrededor de once millones de euros. Así, el City podría ingresar en total cerca de 98,5 millones de euros por Savinho.

En los Spurs, el brasileño ha firmado un contrato de cinco años hasta 2031, con opción a una temporada más. Para el City, Savinho es la nueva venta récord y supera a Julián Álvarez, que en 2024 se había marchado al Atlético de Madrid por 75 millones de euros. En la historia del Tottenham, Savinho es mientras tanto el tercer fichaje más caro, y todo el top 3 pertenece a este verano: por Mateus Fernandes, el casi descendido de la pasada temporada pagó 99 millones de euros al West Ham United, mientras que por el récord de Sandro Tonali se abonaron 108 millones de euros al Newcastle United. En total, los londinenses ya han gastado más de 350 millones de euros en nuevos jugadores en la actual ventana de fichajes, que sigue abierta hasta principios de septiembre, mientras que otros nombres importantes como Andrew Robertson o Marcos Senesi llegaron libres.

"Ha tardado un tiempo, pero estoy feliz de estar ahora aquí", dijo Savinho sobre su llegada. Ya el verano pasado el Tottenham había intentado ficharlo, pero en aquel momento los 70 millones de euros ofrecidos no fueron suficientes para el City y el traspaso se cayó. A principios de octubre de 2025, Savinho renovó entonces de forma sorprendente su contrato con el City por dos años más, hasta 2031.

Savinho celebra su megatraspaso al Tottenham

Por entonces, Savinho, fichado en 2024 procedente del ESTAC Troyes de Francia por 25 millones de euros, acababa de recuperar el ritmo tras sus problemas de lesiones, pero bajo el exentrenador Pep Guardiola terminó conformándose en su mayor parte con un papel de revulsivo durante la pasada temporada. El sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, ya no contaba de manera imprescindible con Savinho, que durante sus dos años en Mánchester disputó un total de 84 partidos con el City (siete goles y 16 asistencias).

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En su tardío fichaje por el Tottenham, el técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, que asumió el cargo a finales de marzo, desempeñó un papel importante según Savinho. "Es una oportunidad maravillosa en un gran club con uno de los mejores entrenadores del mundo", subrayó el jugador de 22 años, que prefiere actuar por cualquiera de las dos bandas. "En cuanto hablé con el entrenador, supe que tenía que venir aquí. Quiere ayudarme a alcanzar el nivel más alto posible, y creo que podemos conseguirlo juntos".

Xavi Simons se encarga del anuncio del fichaje de Savinho

Con Xavi Simons, fichado por el Tottenham desde el RB Leipzig en 2025, Savinho puede tener a un buen conocido que le facilite el inicio en Londres. Ambos se conocen desde la temporada 2022/23, en la que jugaron juntos en el PSV Eindhoven, y por eso fue Simons, que sin embargo seguirá de baja todavía mucho tiempo por una rotura del ligamento cruzado, quien pudo anunciar la incorporación de Savinho en los canales de redes sociales de los Spurs.

"Por supuesto que tenía que hacerlo. De hecho, insistí en ello", dijo el neerlandés. "Bienvenido a los Spurs, bro. Estoy muy feliz de que ahora estés aquí. Te va a encantar. Los aficionados han sido muy buenos conmigo desde que llegué aquí. Y sé que también te querrán a ti en cuanto te vean jugar. Trabajo duro cada día para volver. Y no veo la hora de compartir pronto el campo contigo".

Con Omar Marmoush, todo apunta a que Savinho tendrá a otro rostro conocido a su lado en su nuevo entorno. Porque el egipcio también está aparentemente a punto de dejar el Manchester City rumbo al Tottenham, aunque en principio solo llegaría cedido. Según Fabrizio Romano, el próximo año entraría en vigor una opción de compra que, si se cumplen ciertas condiciones, podría convertirse en una obligación de compra. En ese caso, los Spurs tendrían que pagar 58,5 millones de euros al City por Marmoush.