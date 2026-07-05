Caseres deja en evidencia a Mbappé: «Me preguntó si quería darle un beso... ¡y le dije: "Vale, lo haré!"»

Juan José Cáceres, lateral derecho de Paraguay, contó cómo fue su tensa pulseada con Kylian Mbappé en la derrota 0-1 que eliminó a su país en octavos del Mundial 2026.

Tras la eliminación, el argentino contó a TyC Sports un momento curioso entre tantos roces: «Me dijo: “¿Qué? ¿Quieres darme un beso?”… Y yo le respondí: “Bueno, ya que estás aquí”», en referencia a la intensidad del contacto físico entre ambos jugadores a lo largo del partido.

El jugador del Dinamo de Moscú añadió: «Por suerte, jugaba más centrado, pero tuve que entrar con fuerza; de lo contrario, se me habría escapado», y subrayó que la estrategia defensiva le obligó a marcarlo con dureza.

El encuentro, marcado por la tensión, llevó a Mbappé —autor del penalti decisivo— a criticar el estilo paraguayo. «Hemos demostrado que no somos solo un equipo que juega al fútbol bonito. Si tenemos que jugar de forma agresiva, lo haremos, perdón por la palabra», y añadió: «También sabemos jugar de forma agresiva, y hoy hemos ganado; en ese aspecto, hemos sido mejores que ellos».

Sin embargo, Cáceres rechazó estas acusaciones: «No lo oí. Ni siquiera sé lo que dijo. Salieron a decir que jugamos sucio, pero solo hicimos nuestro trabajo».

El lateral paraguayo cerró con orgullo: «Lo dimos todo. Cada balón que nos llegaba lo jugábamos como si fuera una final. Perdimos con valentía, como dijo Álvaro», en referencia al entrenador Álvaro, quien elogió el espíritu de lucha de su equipo a pesar de la eliminación del Mundial.