Casemiro: "Zidane es pesado, siempre me habla y quiere más"

El mediocentro del Real Madrid destaca la labor del técnico francés y revela que aún se pone nervioso al hablarle.

Casemiro sigue poniéndose nervioso cada vez que habla con Zinedine Zidane, tal y como ha reconocido el propio jugador brasileño del en una extensa entrevista concedida en las últimas horas al británico The Guardian. El ex del Porto, pieza clave en el esquema de 'Zizou', elogió la tarea del preparador francés, asegurando que el entrenador madridista "es pesado, siempre me habla y siempre quiere más".

"Incluso hoy me pongo un poco nervioso al hablar con él. Le digo que no sabe lo que significa para nosotros, para mí. Nos ganaste en el 98 (alude al Mundial de en el que Les Bleus ganaron 3-0 a con dos goles de Zidane), pero eso no cambia nada. Conociéndole ahora, puedo decir que se lo merece. Es increíble: la humildad, como expresa el fútbol. Nos trata con mucho cariño (...) Zizou es muy insistente. Siempre, siempre, dice: 'Case, tú puedes hacer más: llegar desde segunda línea, surtir a los centrocampistas, sacar la pelota limpia'. Este año quizás he tenido más protagonismo con el balón, pero tengo presente mi trabajo: quitar el balón y dárselo a los compañeros. Pero Zizou es pesado: siempre me habla y quiere más. Él dice: 'No te estoy pidiendo que hagas algo que no puedes; estoy pidiéndote algo que puedes hacer'. Confía mucho en mí", se extendió Casemiro.

Casemiro también dijo que tiene al (juegan la vuelta de los octavos de final este viernes) en la cabeza "desde que terminó la Liga. Será un partido muy, muy difícil, pero vamos con esperanza. Esta camiseta te obliga a ganar todos los partidos, incluso los amistosos".

Por otro lado, el brasileño aseguró que "Makelele es uno de los que inventaron mi posición. Él, Mauro Silva, Dunga, Gilberto Silva... Veo vídeos de ellos, de cómo desarrollaron la posición. Zidane es un especialista: conoce la importancia de cada jugador. Pero Makelele no habría sido tan importante sin Zidane. O yo sin Kroos, Modric, Valverde o Isco".

En cuanto a su posición en el campo, dijo que le gusta "pensar que lo que manda es la cabeza, no las piernas. Tienes que ser fuerte, agresivo: me gustan los duelos, el contacto. Pero juegas con la cabeza. Siempre he pensado que la clave es pensar: estar mejor posicionado, ver el movimiento antes de que ocurra".