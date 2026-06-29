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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Casemiro pasa a la historia del Mundial... y Sano consigue lo que las estrellas asiáticas no lograron

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Carlos Henrique Casemiro
K. Sano
Brasil
Japón
EE. UU.

Houston vive una noche excepcional

Casemiro marcó este lunes en Houston y clasificó a Brasil en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Japón se adelantó en el 29’ con un gran disparo de Kaishu Sano desde fuera del área tras dejar atrás a Casemiro.

En el 56’, Brasil igualó: centro preciso desde la izquierda y remate certero de Casemiro al fondo de la red.

Según la red de estadísticas «Squadka», Casemiro, con 34 años y 126 días, es el segundo jugador más veterano en anotar con Brasil en un Mundial, solo por detrás de Bebeto (34 años y 137 días). mientras que Thiago Silva marcó con 33 años y 278 días.

Opta añadió que Kaishu Sano, del Mainz, marcó su primer gol internacional y se convirtió en el primer asiático que bate a Brasil con un disparo desde fuera del área en una fase final del Mundial.

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