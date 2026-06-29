Casemiro pasa a la historia del Mundial... y Sano consigue lo que las estrellas asiáticas no lograron

Casemiro marcó este lunes en Houston y clasificó a Brasil en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Japón se adelantó en el 29’ con un gran disparo de Kaishu Sano desde fuera del área tras dejar atrás a Casemiro.

En el 56’, Brasil igualó: centro preciso desde la izquierda y remate certero de Casemiro al fondo de la red.

Según la red de estadísticas «Squadka», Casemiro, con 34 años y 126 días, es el segundo jugador más veterano en anotar con Brasil en un Mundial, solo por detrás de Bebeto (34 años y 137 días). mientras que Thiago Silva marcó con 33 años y 278 días.

Opta añadió que Kaishu Sano, del Mainz, marcó su primer gol internacional y se convirtió en el primer asiático que bate a Brasil con un disparo desde fuera del área en una fase final del Mundial.