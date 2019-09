Casemiro: "Le dije a los colombianos que se calmaran"

El mediocampista brasileño convirtió el primer gol en el amistoso en Miami y se quejó por el juego fuerte del seleccionado de Queiroz.

No hubo clima de amistoso en Miami. jugó fuerte y sintió el rigor, como más tarde explicó Casemiro, autor del primer gol para el seleccionado de Tite en el empate del viernes en el Hard Rock Stadium.

"Brasil no tiene amistosos. Sabemos que contra nosotros los rivales juegan fuerte. También tenemos que jugar de esa forma. Me sacaron una tarjeta amarilla, pedí disculpas por esa jugada y luego me manejé bien con esa amonestación", contó el volante de .

Casemiro además fue protagonista de las discusiones al final del partido: "Cuando los equipos vienen a jugar contra Brasil nos quieren intimidar. Pero eso no puede pasar más porque esto es fútbol. Le dije a los colombianos que se calmaran. Nos hablaban, nos insultaban y nos empujaban".

Con un cabezazo adelantó a su equipo en el marcador tras un pase de Neymar y luego del empate destacó la actuación del campeón de la . "Hicimos un buen partido. El segundo tiempo fue mucho mejor. No nos equivocamos y terminamos bien el juego".