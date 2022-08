Casemiro: infravalorado hasta el final

Casemiro se marchará al Manchester United tras haber hecho historia en el Real Madrid (18 títulos)

Carlos Henrique Casemiro siempre será recordado como uno de los integrantes del mejor centro del campo de la historia del Real Madrid y de uno de los mejores de la historia del fútbol, si es que no es el mejor. Pero, pese a haber sido fundamental en un equipo que lo ha ganado todo, siempre ha estado por debajo del radar.

Siempre se le ha considerado un mediocentro defensivo espectacular, para muchos el mejor en su posición en los últimos años, pero cuando se trataba de hablar de centrocampistas en general (no hablemos ya del equipo al completo porque raro será el que le sitúe en el TOP 5 de jugadores más importantes del Real Madrid en esta década dorada) rara vez salía su nombre, mientras que sí salían el de sus compañeros Kroos y Modric.

Y aquí viene una reflexión que considero muy importante. Muchas veces se habla de jugar bien al fútbol cuando se juega a un fútbol de ataque, a un fútbol con balón o a un fútbol de posesión. Eso no es así. Jugar bien al fútbol es lograr maximizar el nivel de tus jugadores de tal manera que tu equipo gane el mayor número de partidos posibles. Dando más o menos espectáculo. Sin Casemiro el Real Madrid no habría ganado una gran parte de los títulos que ha cosechado estos últimos años y no es el ejemplo de futbolista-malabarista.

Pero más allá de la opinión pública, Casemiro ha sido infravalorado también por el club. Si no su venta no se produciría. Cuando el Inter de Milan vino a por Modric se le dijo que no y era mayor de lo que es Casemiro a día de hoy. El brasileño tiene contrato hasta 2025 y este no iba a ser el último mercado en el que podrían llegar buenas ofertas por él. Si el United lo ha hecho ahora, ¿por qué no iba a poder suceder el verano que viene con el mismo equipo u otro como protagonista?

Si el Real Madrid lo va a traspasar al Manchester United ahora es porque considera que o no es tan importante o ya no va a dar el máximo nivel, dos cosas que, si bien podrían ser ciertas, a día de hoy son indemostrables. Y sí, el Real Madrid tiene recambios de sobra esta temporada, incluyendo a Tchouaméni, probablemente el mejor jugador posible para suplir al carioca, pero eso no implica que la venta vaya a ser buena. Máxime cuando todos sabemos que hace 5 días nadie se planteaba este escenario.