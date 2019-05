Carvajal: "Ramos y Florentino son los que deben solucionar sus cosas"

"Sergio es nuestro capitán y eso lo dice todo. Es normal que reciba ofertas por lo gran jugador que es", opinó el lateral derecho del Real Madrid.

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, aseguró este martes que Sergio Ramos y Florentino Pérez son quienes deben "solucionar sus cosas". El internacional español habló durante el torneo solidario organizado por Clínica Menorca, y consideró que el presidente y el capitán del conjunto merengue deben llegar a un acuerdo cuanto antes por el bien de la entidad. "Ramos y el presi son los que deben solucionar sus cosas. Sergio es nuestro capitán y es muy importante", aseveró ante los medios de comunicación.

"No se trata de pensar en si da miedo un Madrid sin Ramos. Es algo que tiene que arreglar ellos. Sergio es nuestro capitán y eso lo dice todo. Es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es. Es lógico que muchos clubes le quieran. Yo estaría encantado de tenerle el próximo año y muchos más como compañeros. ¿Si le veo en ? Yo le veo el lunes que viene en Las Rozas", agregó.

Cabe señalar que Florentino Pére confirmó el lunes por la noche que Sergio Ramos llegó con una oferta para irse del y fichar por un equipo de la Superliga de China. El presidente explicaba que "vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", comentaba. El máximo mandatario blanco afirmaba "es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además serían un precedente peligroso. Y ya está, eso fue todo, fue una conversación cordial".

En cuanto a la mala temporada del Real Madrid, señaló que "nos ha afectado a todos. Ha sido una temporada atípica en la que sólo hemos ganado el . No ha salido lo mejor posible. Lo mejor de este año es que ha acabado. Hay que resetearse y empezar el 8 de julio para ganarlo todo".

Por otro lado, sobre el posible fichaje de Eden Hazard, Carvajal opinó que el belga "es un gran jugador. Lo sabe todo el mundo. Si viene y es compañero nuestro nos ayudará porque es un jugador de talla mundial".

A Carvajal también le preguntaron si le gusta más Neymar o Kylian Mbappé, jugadores del futuribles del Real Madrid. "A mí lo que me gusta es el Madrid y la selección", 'eludió' el ex del .