Carvajal dispara: "Si Valverde no está de acuerdo con la Supercopa, que presente una queja"

El técnico del Barcelona se había mostrado partidario de jugar en el antiguo formato, y el defensa del Real Madrid le respondió.

Dani Carvajal, lateral derecho del , aseguró que Ernesto Valverde, entrenador del , debería presentar una queja formal si no está de acuerdo con el formato de la Supercopa de .

"Si Valverde no está de acuerdo con el formato de la que presente una queja formal. Se sabía desde febrero que iba a ser así", manifestó el defensa blanco después del 1-3 sobre el .

Este miércoles, Valverde había lanzado un dardo con dirección al Atlético y al Real Madrid al decir: "Es mi quinta Supercopa, en las tres primeras mi equipo jugó en casa del rival, el campeón de Liga, y en esta ocasión, cuando jugué como campeón de Liga, jugamos en campo neutral y ahora con dos invitados, se me hace extraño pero aquí estamos, si me dan a elegir prefiero el formato anterior pero es la RFEF la que decide el formato y ha decidido este".

Sobre ese punto, Carvajal insistió: "Esta Supercopa es algo diferente, es una novedad. El ambiente es diferente, esa es la palabra. En agosto he jugado alguna Supercopa y mucha gente estaba de vacaciones. He jugado incluso Clásicos y el ambiente tampoco era el propicio". Y agregó: "Las normas del torneo son claras, el tercero de Liga es el que entra y no hay que desmerecerlo, estamos para ganarlo. Ya estamos en la final y ojalá en todas las ediciones pueda estar el Real Madrid".

Sobre la victoria ante el conjunto Che, dijo: "El equipo ha salido enchufado desde el principio y hemos conseguido el objetivo. Ahora debemos centrarnos en la final. Hemos salido arrollando y lo han notado. Cuando han robado tenían muchos metros hacia nuestra portería y les hemos desgastado. El equipo ha perdido pocos balones y ha tenido mucho control del balón".

"Estamos preparados para la final. Debemos descansar y comer bien para llegar a la final las mejores condiciones posibles. Ganar la Supercopa sería el mejor regalo de cumpleaños", avisó. "Estamos en un gran momento de forma, a ver si podemos culminarlo con el primer título del año. En la faceta defensiva, al final una mano de rebote... Pero son sensaciones buenas, esperamos seguir en esta línea", finalizó.