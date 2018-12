Cartaginés se refuerza con Juan Felipe Delgadillo pensando en el Clausura 2019

El volante mexicano fue presentado este martes como una de las incorporaciones de los Azules para el próximo campeonato.

Luego de no poder conseguir los objetivos en el último Apertura, Cartaginés se asegura refuerzos para un plantel que intentará luchar por el Clausura 2019. Este martes, el equipo azul presentó a Juan Delgadillo, volante mexicano que llega cedido a préstamo por un año procedente de Toluca de su país.

El jugador de 25 años, quien además de volante de contención o mixto puede desempeñarse como defensor central, se suma a las incorporaciones de Erick Cabalceta, Felipe Chaves y Julio Cruz en el plantel brumoso.

Delgadillo compartió sus primeras sensaciones este martes cuando fue presentado en conferencia de prensa: “Puedo jugar de defensa central, me rotaban de contención y zaguero, así que no desconozco ninguna de las dos posiciones. En donde me necesite el entrenador, ahí estaré. Me falta ritmo, pero no pasa de esta semana para estar al 100%. Físicamente vengo bien, es adaptarme a las condiciones de la ciudad”.

“Soy muy técnico, puedo salir jugando y quiero ayudar con la experiencia que he adquirido en México. En estos seis meses estuve jugando en la segunda de Toluca, pero no quiere decir que no tenga experiencia en la primera división de México. Para esto me trajeron, para demostrar mi calidad por la que estuve en el primer equipo, también enfrenté al Atlético de Madrid y disputé dos finales en mi país”, agregó.

Por otro lado, el equipo de la ciudad de Cartago anunció la salida de Nelson Barahona, Sadier Camacho, Juan Arellano, Flavio Fonseca, Felipe Núñez, Shakir Lobo, Yonathan Chaves y Maikel Gutiérrez, mientras que Giovanni Clunie se irá a préstamo al fútbol japonés.