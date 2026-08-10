Carta abierta con firmas de figuras importantes: la UEFA y compañía cargan de nuevo contra Gianni Infantino

"El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece ni a una sola persona ni a una institución", escribieron en una carta abierta a la "familia del fútbol". El crecimiento de la FIFA en el pasado reciente habría sido "real", pero "nunca obra de una sola persona".

Además de Ceferin, firmaron la carta Salman bin Ibrahim Al Chalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), y Victor Montagliani, jefe de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF). A ello se suman las firmas de los respectivos secretarios generales de las confederaciones continentales. Hablan conjuntamente como "confederaciones que representan a sus miembros".

"El liderazgo en el fútbol" conlleva el deber de "servir a la familia del fútbol que le ha confiado a uno esta responsabilidad", se afirma en el escrito: "Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando una persona se sitúa por encima del colectivo que le ha confiado autoridad, entonces ese deber ha sido descuidado". En el escrito se evitó mencionar a Infantino por su nombre.

Los autores no buscan dividir a las federaciones miembro ni revisar decisiones tomadas conjuntamente, como por ejemplo la adjudicación de Mundiales, sino "algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes fueron elegidos para dirigirlo".

La FIFA cerró filas recientemente en torno a Gianni Infantino

El fin de semana, el organismo mundial respaldó a Infantino y arremetió de forma general contra los críticos. "Cada vez está más claro que hay esfuerzos deliberados y persistentes por parte de algunos actores para socavar a la FIFA y a su presidente", comunicó la FIFA en un comunicado. Ahora llegó la réplica esperada.

Tampoco la admisión de "errores" por parte de la FIFA en torno al proceso del acuerdo con inversores, ya frustrado, logró convencer a las principales figuras de las confederaciones continentales. Renovaron su acusación de que había sido un plan deliberado para poner a las instituciones del fútbol ante hechos consumados. "Una propuesta presentada con presión de tiempo y sin una consulta significativa, e impulsada hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar debidamente sus condiciones, no es el resultado de un descuido, sino el resultado de una intención orientada a limitar el control", dice la carta.

El intento de "vender la Copa Mundial de la FIFA" supone una "ruptura fundamental de la confianza precisamente con aquellas instituciones a las que la FIFA en realidad debe servir". Además, Ceferin y compañía criticaron que la investigación anunciada por la FIFA sobre los incidentes de las últimas semanas no vaya a ser llevada a cabo íntegramente por una instancia independiente. "Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, y distancia donde debería haber apertura".

Infantino, que hasta ahora es el único candidato declarado para la elección de marzo de 2027, está siendo objeto de duras críticas desde la sorprendente presentación del plan de inversión, posteriormente retirado.