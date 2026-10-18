Michael Carrick, entrenador del Manchester United, considera que su equipo va por el buen camino, pese al empate (1-1) ante el Leeds United este domingo, en la séptima jornada de la Premier League.

El Manchester United solo ha sumado 7 puntos en las primeras 7 jornadas de la Premier League, y apenas ha logrado una única victoria, conseguida en la segunda jornada a costa del Ipswich Town.

Carrick declaró a la cadena "Sky Sports" después del partido: "Sin duda ha sido un paso en la dirección correcta. Si hubiera alguna debilidad, hoy se habría descubierto".

Y añadió: "Antes del partido sentí que los jugadores estaban preparados para él. La actuación no fue perfecta. Nuestra confianza no está muy alta, pero los jugadores intentaban hacer las cosas bien".

Y prosiguió: "En algunos momentos nos vimos muy bien. Defendimos muy bien como equipo".

Y continuó: "Daniel (el entrenador del Leeds) y su equipo merecen todo el reconocimiento. Son un equipo excelente. Te ponen a prueba y te plantean muchas preguntas. Si no estás preparado para eso, quedas al descubierto, y creo que los jugadores estuvieron a la altura de la responsabilidad".

Y agregó: "Hubo un compromiso claro. Hoy tenía que estar presente. No lo dudé. Esperaba el partido para verlo, y sin duda hubo entusiasmo y fuerza en la actuación".

Y completó sus declaraciones: "Hablé con los jugadores esta mañana sobre la historia de este partido, y lo que significa para la afición y para el club. Desde luego pone a prueba tus capacidades. La actuación no fue perfecta, pero mostró una gran determinación para lograr un resultado positivo".

Y señaló: "No vamos a exagerar la alegría porque no ganamos el partido. Hoy lo sentimos como un nuevo comienzo, teniendo en cuenta nuestra situación actual. Los jugadores están muy motivados para rendir bien por ellos mismos y por el club".

Y sobre el cambio en la alineación, concluyó: "Hubo una sensación de renovación. Tuvimos una columna vertebral diferente, y eso es algo muy positivo para nosotros. Un ajuste sencillo desde el punto de vista táctico, no un cambio grande. Teníamos que adaptarnos a sus puntos fuertes".











