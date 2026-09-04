Carrick responde con contundencia a las críticas: Somos más fuertes que la temporada pasada

El técnico del Manchester United, Michael Carrick, expresó su gran satisfacción por la actividad de su club durante el mercado de fichajes de verano, subrayando que la directiva del club aprovechó de la mejor manera posible el dinero disponible.

El Manchester United gastó cerca de 150 millones de libras esterlinas para renovar su mediocampo mediante la incorporación del trío formado por André Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba.

Los clubes Manchester City, Tottenham, Chelsea y Liverpool, rivales del Manchester United en la Premier League, gastaron al menos 100 millones de libras esterlinas para fichar a un solo jugador.

Carrick manifestó su plena satisfacción con la plantilla actual de su equipo, asegurando que los responsables del club, encabezados por el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, sacaron el máximo provecho del presupuesto que estaba disponible.

Carrick dijo en una rueda de prensa que ofreció hoy, viernes: "Entramos en el mercado de fichajes con el deseo de salir con una plantilla más fuerte que la que teníamos la temporada pasada, y realmente hemos añadido fuerza al grupo".

Carrick añadió sobre la estrategia financiera del club: "Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. La situación financiera es la que es en cuanto a lo que podemos manejar y lo que intentamos lograr al máximo".

El entrenador del Manchester United prosiguió: "Teniendo en cuenta lo que gastamos, creo que sacamos el máximo provecho posible sin ninguna duda, y por eso estoy muy contento".

El Manchester United fue objeto de críticas por parte de algunos aficionados debido a la no contratación de un nuevo lateral izquierdo antes del cierre del mercado de fichajes el martes.



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El club inglés había preguntado por la posibilidad de incorporar a Rayan Aït-Nouri, pero la operación no se concretó, por lo que Carrick dependerá al menos en la primera mitad de la temporada de Luke Shaw como único lateral izquierdo puro del equipo.

Carrick comentó sobre la no contratación de un lateral izquierdo, diciendo: "Siempre puedes evaluar las cosas, y hay otras cosas que puedes hacer o que podrías haber hecho, y quizá se habrían podido llevar a cabo".

El entrenador del Manchester United explicó en sus declaraciones: "Algunas opciones se vuelven posibles y otras no, y eso forma parte del desarrollo del grupo y del intento constante de progresar. No existe una plantilla completamente perfecta, y siempre tienes que buscar maneras de adaptarte".

El delantero neerlandés Joshua Zirkzee recibió un interés tardío del Everton el martes, pero el mercado cerró con su permanencia en las filas del Manchester United.

El jugador de 25 años no ha disputado ni un solo minuto hasta ahora esta temporada, si bien Carrick espera que tenga un papel importante con el equipo durante esta campaña.

Sobre la situación del delantero neerlandés, Carrick dijo: "Zirkzee es un jugador importante".

Carrick continuó: "Una vez más, se trata del equipo, de la plantilla, de la profundidad y de toda la temporada. Joshua está contento aquí, y mi relación con él es muy buena".

Completó: "Lo que el jugador quiere es participar más minutos de los que ha tenido, y eso es algo positivo que refuerza la competencia sana por los puestos. Tenemos muchos partidos por delante, incluso durante las próximas dos semanas".

Carrick concluyó: "Zirkzee tiene la capacidad de ofrecer niveles muy altos, y lo he visto yo mismo y sé lo que puede hacer, y espero verle ofrecer eso con más frecuencia con nosotros".