Michael Carrick, el director técnico del Manchester United, habló sobre la situación futbolística del equipo ante los flojos resultados que viene cosechando, antes de recibir al Aston Villa el próximo domingo en el estadio de Old Trafford, en el marco de los partidos de la décima jornada de la Premier League.

El Manchester United ocupa el puesto 17 con 7 puntos de las primeras 9 jornadas, el peor arranque del equipo en la historia de la Premier League. La última vez que el Manchester United tuvo un arranque peor en la liga inglesa en general fue en la temporada 1986-1987, cuando sumó 5 puntos, lo que llevó a la destitución del entrenador Ron Atkinson y a su sustitución por Sir Alex Ferguson tras 13 partidos.

Los aficionados del United celebran el 40º aniversario de la llegada de Ferguson al club, el entrenador legendario que forjó la historia moderna de la entidad. Carrick comentó esta ocasión en la rueda de prensa que ofreció este viernes, según recogió el portal "BBC", diciendo: "Es, sin duda, un acontecimiento que merece celebrarse como club de fútbol; toda la influencia y los éxitos conseguidos fueron un impulso directo suyo hacia adelante. A nivel personal, quizá me he vuelto más cercano a él y hablo con él ahora más de lo que lo hacía cuando era jugador bajo su mando. Las relaciones cambian y evolucionan con el paso del tiempo, y eso es algo muy natural, pero desde el momento en que llegó aquí, su influencia sobre mí como individuo fue enorme".

En respuesta a las comparaciones entre sus inicios y los difíciles comienzos de Ferguson con el Manchester United, además de su impresión sobre la remontada ante la Roma el pasado martes, cuando el United venció (3-2) tras ir perdiendo por dos goles a cero en la Liga de Campeones, Carrick declaró: "Más comparaciones; siempre se encuentra algo con lo que comparar, y está en nuestras manos llevar al equipo hacia adelante. Fue una noche magnífica ante la Roma, una noche excepcional en la que marcamos goles de la nada, y creo que jugamos muy bien y merecimos la victoria. Pero nada ha terminado todavía, no hemos conseguido nada hasta ahora; es solo un momento en el tiempo que debemos aprovechar para seguir avanzando, y necesitamos más de estos momentos, sin ninguna duda".

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Sobre su capacidad para predecir el nivel del Manchester United ante la irregularidad del rendimiento esta temporada, el entrenador inglés explicó: "Cuando vuelves a ver el partido ante la Roma, encuentras que la primera parte no fue tan mala, pero hubo momentos en los que no nos hicimos justicia a nosotros mismos. Esos son los pequeños detalles que debemos corregir y de los que debemos limpiar el rendimiento del equipo, pues son los pequeños momentos aquí y allá los que cambian el curso de los partidos, y esa es la realidad del fútbol que tenemos que gestionar, igual que la primera parte ante el Chelsea fue muy buena. Creo que mostramos señales de mejora en este aspecto, y debemos construir sobre ello de cara al futuro".

Y acerca de que a Sir Alex Ferguson se le concediera tiempo suficiente en sus inicios y de si los entrenadores gozan de paciencia actualmente, Carrick añadió: "El fútbol ha cambiado, sin duda alguna, y ha evolucionado mucho, y debemos lidiar con la realidad que tenemos delante. Entiendo las comparaciones y comprendo por qué se plantean, pero debemos vivir en el presente; a todos nosotros nos domina la pasión y el enorme afán por ganar los partidos lo antes posible".

En lo relativo al estado del centrocampista Carlos Baleba y del lateral Patrick Dorgu, Carrick reveló los detalles del informe médico diciendo: "En cuanto a Carlos, no sabemos con exactitud cuánto durará su ausencia todavía, pero será cuestión de varias semanas, y no estará listo en ningún momento durante el próximo parón internacional, sino que necesitará más tiempo que eso. En cuanto a Patrick, ha realizado una parte muy ligera de los entrenamientos esta semana, y debemos ser pacientes con él; ha pasado por un largo periodo de lesiones musculares en el muslo, lo que nos exige una gestión prudente y paciencia durante las próximas dos semanas. Está volviendo con nosotros de forma gradual, y veremos si puede estar con nosotros a finales de esta semana o no".