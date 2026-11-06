Carrick rechaza las comparaciones con Ferguson y se aferra a la oportunidad de corregir el rumbo del United

Michael Carrick, director técnico del Manchester United, habló sobre la situación deportiva del equipo ante los pobres resultados que está cosechando, de cara al duelo frente al Aston Villa el próximo domingo en el estadio de Old Trafford, en el marco de la décima jornada de la Premier League.

El Manchester United ocupa el puesto 17 con 7 puntos tras las primeras 9 jornadas, el peor arranque del equipo en la historia de la Premier League. La última vez que el Manchester United tuvo un peor comienzo en la liga inglesa en general fue en la temporada 1986-1987, cuando sumó 5 puntos, lo que llevó a la destitución del entrenador Ron Atkinson y a su sustitución por Sir Alex Ferguson tras 13 partidos.

La afición del United celebra el 40º aniversario de la llegada de Ferguson al club, el legendario entrenador que forjó la historia moderna de la entidad. Carrick comentó sobre dicha efeméride en la rueda de prensa que ofreció este viernes, según recogió el sitio web de "BBC": "Es sin duda un acontecimiento que merece ser celebrado como club de fútbol; toda la influencia y los éxitos conseguidos fueron impulsados directamente por él. Yo, a nivel personal, quizás me he vuelto más cercano a él y ahora hablo con él más de lo que lo hacía cuando era jugador bajo su mando. Las relaciones cambian y evolucionan con el tiempo, y eso es algo muy normal, pero desde el momento en que llegó aquí, su influencia sobre mí como persona fue enorme".

En respuesta a las comparaciones entre sus inicios y los difíciles comienzos de Ferguson con el Manchester United, además de su impresión sobre la remontada ante la Roma el pasado martes, cuando el United venció (3-2) tras ir perdiendo por dos goles a cero en la Liga de Campeones, Carrick declaró: "Más comparaciones; siempre encontráis algo con lo que comparar, y depende de nosotros llevar al equipo hacia adelante. Fue una noche magnífica ante la Roma, una noche excepcional en la que marcamos goles de la nada, y creo que jugamos muy bien y merecimos la victoria. Pero nada ha terminado todavía, y aún no hemos conseguido nada; es solo un momento en el tiempo que debemos aprovechar para seguir avanzando, y necesitamos más momentos como este, sin duda alguna".

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Sobre su capacidad para prever el nivel del Manchester United ante la irregularidad en el rendimiento esta temporada, el entrenador inglés aclaró: "Cuando vuelves a ver el partido contra la Roma, encuentras que la primera parte no fue tan mala, pero hubo momentos en los que no estuvimos a la altura. Esos son los pequeños detalles que debemos corregir y depurar en el rendimiento del equipo, pues son los pequeños momentos aquí y allá los que cambian el rumbo de los partidos, y esa es la realidad del fútbol que tenemos que gestionar, igual que la primera parte ante el Chelsea fue muy buena. Creo que estamos mostrando señales de mejora en este aspecto, y debemos construir sobre ello de cara al futuro".

Sobre el hecho de que a Sir Alex Ferguson se le concediera el tiempo suficiente en sus inicios y si los entrenadores gozan de paciencia en la actualidad, Carrick añadió: "El fútbol ha cambiado, sin duda alguna, y ha evolucionado mucho, y tenemos que lidiar con la realidad que tenemos delante. Entiendo las comparaciones y comprendo por qué se plantean, pero tenemos que vivir en el presente; a todos nosotros nos invade la pasión y el enorme afán de ganar los partidos y lo más rápido posible".

En cuanto a la situación del centrocampista Carlos Baleba y del lateral Patrick Dorgu, Carrick reveló detalles del parte médico, diciendo: "En el caso de Carlos, no sabemos con exactitud cuánto durará su ausencia por ahora, pero el asunto se prolongará varias semanas, y no estará disponible en ningún momento durante el próximo parón internacional, sino que necesitará más tiempo que eso. En cuanto a Patrick, ha realizado una parte muy ligera de los entrenamientos esta semana, y tenemos que tener paciencia con él, pues ha pasado por un largo periodo de lesiones musculares en el muslo, lo que nos exige una gestión prudente y paciencia durante las próximas dos semanas. Está volviendo con nosotros de forma gradual, y veremos si puede estar con nosotros a finales de esta semana o no".