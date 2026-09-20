Carrick: Por suerte empatamos; no me molesta el revuelo por la caída de resultados

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, considera que su equipo hizo lo suficiente para ganar el partido ante el Fulham, que sin embargo terminó en empate (1-1) la noche del domingo, en la quinta jornada de la Premier League.

El Manchester United suma 5 puntos en las primeras 5 jornadas, tras haber logrado una única victoria, situándose en el duodécimo puesto de la clasificación de la Premier League.

Michael Carrick declaró al canal "BBC Sport": "Creo que hicimos lo suficiente para ganar el partido. Creo que fuimos capaces de ganar. Fue un desafortunado gol en propia puerta, pero estuvimos bien durante la mayor parte del partido".

Y añadió: "Su portero salvó su portería con maestría, y en otro día habríamos encajado dos o tres goles. Estuve contento con nuestra reacción, ya que los jugadores mantuvieron la confianza en sí mismos y siguieron haciendo lo correcto. Creo que un punto es lo mínimo que podíamos conseguir".

Sobre el gol del Fulham, explicó: "Creo que quizá fue primero una falta sobre Matheus Cunha, y hay opiniones al respecto. El balón pasó entre uno de los jugadores, y sucedió muy rápido. Hemos tenido suerte en muchos momentos parecidos. Por fortuna, salimos con algo positivo del partido".

Respecto al revuelo en torno al Manchester United y a si le molesta, comentó: "No, lo que me molesta es que queremos mejores resultados. Queremos más puntos, atravesaremos un periodo en el que las cosas no vayan bien, y hemos pasado por un periodo de este tipo en el que cosas pequeñas se convirtieron en cosas grandes".

Y concluyó sus declaraciones: "No creemos que las cosas sean perfectas en absoluto. Necesitamos ganar los partidos. Los aficionados estuvieron magníficos como siempre hoy, y tenemos que darles un motivo para seguir animando".

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