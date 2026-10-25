Michael Carrick, entrenador del Manchester United, reconoció que es difícil para él vivir un día como este, señalando que tanto él como sus jugadores se sienten decepcionados, tras la derrota de su equipo (3-0) en el estadio Old Trafford, este domingo, en la octava jornada de la Premier League.

Carrick analizó la derrota de su equipo diciendo: "Lenny (Yoro) resbaló en uno de los goles, y hubo una falta dudosa contra Ayden (Heaven) en otro gol".

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "No creí que nadie estuviera lo suficientemente cerca de él como para pitar una falta. El resbalón de Lenny es desafortunado, tiene un futuro brillante y es un jugador talentoso. Hoy cometió un error y lo siente, pero no debería. Los errores pasan; no es un error en el sentido literal, es simplemente un resbalón".

Y prosiguió: "En el tercer gol, los aficionados esperaban que marcáramos un gol en la segunda parte, y si hubiéramos tenido una sola oportunidad, un solo gol en la segunda parte, nos habrían apoyado. No logramos encontrar ese momento, y el tercer gol fue como un golpe de gracia. Desde ese instante, todo terminó".

Y continuó: "Es evidente decir esto: sensaciones encontradas y extrañas al final del partido. No es una forma agradable de terminar el encuentro".

Respecto a los jugadores, agregó: "Fue un día duro para ellos, entramos en el partido sufriendo cierta inestabilidad, y eso se notó sobre el terreno de juego. Siguieron jugando sintiéndose decepcionados y con dolor. Los jugadores lo sienten. Es una mala sensación cuando ves la decepción. Esta es la realidad, hay que aceptarla, y esta es la situación en la que estamos actualmente".

Y aclaró: "Es difícil para mí vivir un día como este en este club y sentir todas estas emociones, toda esta dinámica que hemos presenciado hoy. No se trata de mí personalmente, sino del Manchester United. Han sido realmente sensaciones encontradas hoy. Siento una gran responsabilidad, pues he pasado mucho tiempo en el club. Me duele profundamente que atravesemos estas circunstancias precisamente en este momento".

Y sobre mantener a Fernandes en el banquillo, dijo: "Siempre hay momentos en los que intentas tomar decisiones que cambien el rumbo del juego y marquen la diferencia, pero estas fueron las decisiones que tomamos hoy".

Y en cuanto a la vuelta del equipo al terreno de juego tras el pitido final, señaló: "No fue una despedida por mi parte. Mis sensaciones son encontradas, siento pena por los jugadores de mi equipo, están pasando por un momento difícil. En algunos aspectos podemos ayudar, y en otros las cosas se agravan, y los jugadores lo sienten actualmente. Sensaciones encontradas respecto a la reacción de la afición de esta manera".

Y añadió: "El contacto con los aficionados despierta sensaciones encontradas, y llevará algún tiempo asimilarlo, pero sin duda valoro su apoyo. Esta es la situación actual, y no hemos logrado resultados ni un rendimiento a la altura de lo exigido".

Y concluyó: "Es una situación difícil e inevitable. Realmente no sé cómo será ni qué ocurrirá más adelante. Siempre daré lo mejor de mí por el club, y no voy a dar marcha atrás ahora. Amo lo que hago y siento la responsabilidad, tendremos que esperar y ver".



