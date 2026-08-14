Carrick lanza el desafío: el Manchester United necesita nuevos fichajes

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, aseguró que su equipo necesita cerrar más fichajes antes del cierre del mercado de fichajes, insistiendo en la necesidad de seguir trabajando para reforzar la plantilla.

El Manchester United ha gastado hasta ahora 85 millones de libras esterlinas en la contratación de André Santos, procedente del Chelsea, y Youri Tielemans, del Aston Villa.

A menos de tres semanas para el cierre del mercado de fichajes, el 1 de septiembre, Carrick insiste en que el club debe completar más operaciones para incorporar nuevos elementos al equipo y reforzar su plantilla.

Carrick declaró, en una entrevista desde la concentración de pretemporada del Manchester United en el condado de Kildare, en Irlanda: "Estamos muy contentos con los jugadores que hemos fichado, y eso es lo más importante de todo".

Y añadió: "Creo que hemos mejorado el grupo, y hemos mejorado el equipo de distintas maneras, en cuanto al equilibrio, la calidad y la dirección en la que queremos avanzar. Creo que hemos cerrado fichajes muy buenos, y ya hemos conseguido a algunos jugadores muy, muy, muy especiales. Así que estamos contentos con ello".

Y prosiguió: "Siempre queremos mejorar, y queremos, como sabéis, más, y necesitamos más, y seguimos buscando cómo conseguirlo, y eso no se detiene nunca. Somos conscientes de ello, y tenemos que seguir empujando".

El Manchester United ha sido vinculado con fuerza a la contratación de un nuevo lateral izquierdo, y entre los nombres barajados está el del jugador del Newcastle Lewis Hall.

Fuentes informaron a la cadena "ESPN" de que el club estudia también incorporar a un tercer centrocampista, tras la salida de Casemiro y la lesión de ligamentos de la rodilla de Manuel Ugarte, una lesión que mantendrá al jugador uruguayo alejado de los terrenos de juego durante la mayor parte de la temporada.

Carrick afirmó: "Hay una o dos posiciones que nos gustaría mejorar, y sentimos que existe la posibilidad de hacerlo", y añadió que no iba a "dar ninguna cifra" en cuanto al número de nuevas incorporaciones que el equipo necesita durante los próximos 18 días.

Y aclaró: "Pero, una vez más, tiene que ser algo que podamos hacer y que nos haga mejores y mejore el grupo, ya sea en cuanto a calidad o añadiendo más profundidad. Es algo que tenemos que gestionar. Y eso está muy claro".

Con la entrada de dinero por el traspaso de Rasmus Højlund de forma permanente al Nápoles, el traspaso de Radek Vítek al Middlesbrough, junto con la activación de la cláusula de reventa tras el traspaso de Mason Greenwood del Marsella al Fenerbahçe, el gasto neto del Manchester United este verano asciende a unos 30 millones de libras esterlinas.

Fuentes cercanas al Manchester United insisten en que hay dinero disponible durante las últimas semanas del mercado de fichajes, y en que el club tenía la capacidad económica para igualar la oferta del Tottenham de 85 millones de libras esterlinas por Matheus Fernandes, antes de decidir retirarse de la operación.

Pero después de que el Tottenham gastara también dinero en la contratación de Sandro Tonali, el Manchester United se ha convertido ahora en el único club, de entre los seis grandes tradicionales, que no ha gastado 100 millones de libras esterlinas en un solo jugador.

Carrick dio a entender que el club podría verse obligado a encontrar una forma diferente de competir con clubes como el Arsenal y el Manchester City.

Y dijo: "El dinero es el dinero, y lo entiendo, pero sigue tratándose de fútbol, y ahí es donde reside la competencia".

Y prosiguió: "Sentimos que tenemos que competir por todo en lo que participamos, siendo conscientes de ciertas cosas, y siendo realistas también sobre lo que ha sido la historia reciente, y eso lleva un tiempo, pero al mismo tiempo, la confianza que hemos adquirido durante los últimos meses, y lo que hemos logrado, en cierto modo, en la liga".

Y agregó: "Hay muchas cosas que influyen en ello, pero la situación es la que es también, ya se trate de asuntos económicos o de cualquier otra cosa. Ahora mismo, tenemos que sacar el máximo partido de ello, pero tenemos que seguir empujando, de verdad, y llevar todo al máximo posible y en cada aspecto que podamos para volver a ganar; eso es lo fundamental".

Carrick concluyó: "Somos muy claros en nuestro mensaje de que necesitamos seguir empujando, y hay algunas cosas que queremos intentar hacer, pero también tiene que ser lo adecuado".