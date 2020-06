Carreras, en Goal: "Mejor que Messi descanse en el campo, donde puede liarla, que en el banquillo"

El ex de Barcelona y Mallorca tiene claro que la sobrecarga de partidos no es excusa para "un jugador que sabe dosificarse".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Lluís Carreras (Sant Pol de Mar, , 1972) tiene ganas de fútbol. No sólo porque tras tres meses con el balón parado de manera forzosa para contener la expansión del coronavirus. También porque el deporte regresará en un estadio que conoce tan bien como Son Moix, donde jugó durante cinco temporadas y que hoy recibirá a un Barcelona que recupera a Luis Suárez y quiere seguir en el liderato ante un que se juega la vida.

¿Cómo ha pasado el confinamiento?

"Bastante bien, con la familia en casa y saliendo sólo para hacer lo indispensable. Cuando te privan de la libertad no puedes seguir trabajando con normalidad y ha sido una situación extraña. Por suerte la estamos superando y en el círculo más íntimo no hay que lamentar nada".

¿Puede ser arriesgado para un futbolista estar tanto tiempo parado?

"Sin duda. Ya hemos visto en la que ha habido varias lesiones y la mayoría han sido musculares. Y las que no sabemos. De todas formas no estamos hablando de rupturas o desgarros sino de pequeñas lesiones y eso eso normal tras dos meses parados. Si la musculatura no se utiliza hay más riesgo de lesiones pero se trata de profesionales del deporte de élite que se cuidan muchísimo".

¿Como entrenador, le preocupa más lo mental o lo físico antes de retomar la competición?

"Lo principal es siempre lo mental. Eso es lo que hace que físicamente puedas entrenar y competir de una forma u otra. La psicología es una parte muy importante de la estructura técnica del fútbol y tiene que trabajarse bien. Quizá lo que menos me preocupe sea lo táctico pues no se puede olvidar que la mentalidad es la clave del éxito".

"Los grandes clubes serán los que sufran más en lo deportivo el parón por la diferencia de nivel entre los titulares y sus suplentes"

El Barcelona llegaba justo de fuerzas a la fase decisiva y ha podido descansar. ¿El confinamiento ha resultado beneficioso o perjudicial?

"Si hubiera sido un confinamiento de un par de semanas diría que le hubiera venido perfecto porque parecía que iba con la gasolina casi agotada y tenía lesiones de jugadores importantes pero tres meses son muchos. Perjudicará a muchos equipos pero hay un factor diferencial y es que las plantillas más equilibradas en cuanto a número y nivel de jugadores serán las que serán beneficiadas por el parón. Si a eso le añadimos la normativa de los cinco cambios todavía se acentuará más. Hay equipos que pueden realizar rotaciones más fácilmente porque no hay tanta diferencia entre el titular y su suplente pero en el Barcelona si no están Messi, Busquets o Piqué se nota demasiado. Creo que las plantillas equilibradas tendrán ventaja".

¿Cómo se puede gestionar el desgaste de Messi y Luis Suárez?

"Quique Setién ya ha dicho que Luis no podrá estar en Mallorca los noventa minutos. Primero por el tiempo de descanso acumulado que lleva y después por la lesión. Creo que él puede ser uno de estos cinco cambios. En cuanto a Messi creo que hablamos de un jugador distinto que se sabe regular distinto dentro del terreno de juego, creo que puede jugar los noventa minutos en todos los partidos que quedan si bien no hay que perder de vista esta pequeña alarma en forma de molestias musculares de hace unos días. En condiciones normales Messi tiene que jugar los noventa minutos en todos los partidos".

¿No le recuerda un poco al Michael Jordan que retrata The Last Dance, esta capacidad que tiene Messi para dosificarse durante el partido?

"Tiene que entenderse que hay que dosificar a esta clase de jugadores pero como entrenador prefiero que lo haga dentro del campo que fuera. Prefiero tenerle caminando por el campo y que pueda liarla en cualquier momento que sustituirlo".

"Con Luis Suárez iría con precaución pero a Messi no le dosificaría, prefiero tenerle caminando por el campo y que pueda liarla a sustituirlo"

Teniendo en cuenta que se permitirán cinco cambios, ¿será posible ver cambios en el primer tiempo sin que supongan una estigmatización del jugador?

"A mí me pasó. Luis Aragonés me cambió en el primer tiempo en un par de partidos y toca aceptarlo. Pero no creo que suceda a no ser que sea por temas musculares. Básicamente porque un cambio en el primer tiempo demostraría que el entrenador se ha equivocado en su lectura del partido. En el segundo tiempo sí podremos ver diez cambios así que la continuidad del partido se verá comprometida y tocará aprender a jugar con el tiempo y el resultado. Pero está por ver. Una cosa es la posibilidad y la otra la realidad".

¿Es adecuado preparar la visita al Mallorca como un partido más teniendo en cuenta las circunstancias?

"Para el Barcelona siempre es lo mismo. Son los rivales, que cuando reciben al Barcelona se preparan para el partido de la temporada, y además será el primer partido de esta nueva Liga de once partidos en los que para ser campeones tienen que ganar diez y empatar uno. Creo que el Barcelona prepara los partidos de la misma forma, yendo a por la victoria desde el primer al último minuto".

"El Mallorca es un equipo estructurado y al que no se le recuerdan goleadas"

¿Por qué el Mallorca puede sorprender al Barcelona?

"Principalmente por el hecho de jugar en casa a pesar de hacerlo sin público. También porque el Mallorca está a un punto de salir de la parte baja de la tabla y ese es un buen argumento para motivarse. El Mallorca, además, es un equipo muy bien estructurado, no le hacen muchos goles a pesar de que le cuesta marcar. Es un equipo más difícil de batir de lo que refleja su clasificación, porque siempre ha perdido al límite. No hemos visto un Mallorca que haya salido goleado demasiadas veces".

El Barcelona tiene cinco partidos en casa y seis fuera, cinco son ante equipos que se juegan el descenso. El , al revés. Seis en casa y cinco fuera y sólo dos ante equipos que se juegan la vida. ¿Quién tiene un calendario más difícil?

"Los equipos que se juegan la vida tienen que ganar por lo menos la mitad de los partidos que tienen. Muchas veces estos equipos no es que tachen el partido frente al Barcelona o el Real Madrid pero salen al campo sabiendo que será muy difícil puntuar. Creo que ambos aspirantes a prefieren jugar ante equipos que están abajo que ante un , un Atlético, un o un , que aspiran a meterse en Europa. Triunfará el equipo que mejor se adapte a la nueva situación, a jugar sin público, que no es nada fácil. Hay que tener en cuenta, además, que el Real Madrid jugará como local en Valdebebas y no en el Bernabéu y no es lo mismo. A su vez deberá adaptarse a eso. Así que veo más factible, a priori, el calendario del Barcelona".

"La clave será la capacidad de adaptación a los nuevos cambios pero el Barcelona es favorito"

¿Quién cree que ganará LaLiga?

"El Barcelona, sin ningún tipo de duda. Lo tengo claro desde la primera jornada".

¿Cuál será la clave de este campeonato?

"La capacidad de adaptación a los cambios. A jugar sin público, a las cinco sustituciones, a jugar cada pocos días y a los recursos que ofrezca la plantilla. Eso es lo que determinará si el Barcelona gana LaLiga o si el Sevilla logra ser finalmente tercero. También que Mallorca, y puedan salir de la parte baja. De todas formas no creo que la clasificación cambie mucho de aquí al final".

En la la cosa puede cambiar mucho. ¿Está preparado el Barcelona para competir sin su gente en una eliminatoria europea?

"Está por ver porque estoy de acuerdo con que el Barcelona sufre mucho sin su afición. Los jugadores necesitan a los aficionados y vendrá un rival importante que, no obstante, necesitará marcar al menos un gol para pasar. No tengo ninguna duda de que para el Barcelona será mucho más difícil que si el partido ante el se disputara con público".

¿Quién es el favorito a la Champions League?

"También el Barcelona. Creo que serán capaces de superar estas dificultades".