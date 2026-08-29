Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, está cerca de abandonar el club catalán durante el actual mercado de fichajes de verano, después de haber quedado fuera de los planes de Hansi Flick, el técnico alemán del Barça, en un momento en el que el Besiktas turco continúa con sus intensas gestiones para hacerse con el jugador, en medio del interés de otros clubes que buscan resolver su futuro antes del cierre del mercado de fichajes.

Según el diario español "Sport", el Besiktas ha intensificado sus movimientos en los últimos días para convencer al Barcelona y a Casadó de aceptar el acuerdo, después de que el club turco mostrara interés en el jugador desde comienzos del verano.

Edouard Graf, director deportivo del Besiktas y exojeador del Borussia Dortmund, fue uno de los principales impulsores de la idea de fichar a Casadó, ya que el club turco inició sus gestiones contactando con Jorge Mendes, agente del jugador, antes de entrar en negociaciones con Deco, director deportivo del Barcelona.

El Barcelona fijó inicialmente el valor de la operación en unos 20 millones de euros, pero la proximidad de la fecha de cierre del mercado de fichajes podría llevar al club a reconsiderar sus exigencias económicas, especialmente después de haber logrado sus objetivos relacionados con las ventas este verano, entre ellos la salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain.

La carrera por el fichaje de Casadó no se limita al Besiktas, ya que el Leipzig alemán ha entrado en el círculo de interesados en el jugador, junto al interés de varios clubes ingleses, aunque no está claro si esos movimientos se han convertido en ofertas oficiales.

Casadó se aferra a la idea de trasladarse a un club europeo que le brinde la oportunidad de jugar con regularidad y recuperar su presencia sobre el terreno de juego, después de que su papel en el Barcelona se redujera, mientras el club y su agente Jorge Mendes trabajan para definir su destino durante los pocos días que restan de mercado de fichajes.